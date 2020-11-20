Несмотря на то, что после Всех святых начинается предзимний период, в дзукийских лесах в этом году еще растут грибы.
"Зеленушки и гиропоры видел в лесу, а вот боровики уже не попадались. Поздние грибы - это не аномалия, просто осень сместилась. Вы видите, какая погода – идут дожди, тепло. Если условия для грибов подходящие, они и растут. Лес еще не спит зимним сном", – сказала егерь Латяжериса Артурас Павалькис.
"Зеленушки меня не удивляют, они и после заморозков растут. Гиропоры и маслята уже рыхлые, для них слишком сыро. Еще можно найти во мху и лисички. Я специально за грибами не ходил, видел просто, они красивые, пригодны в пищу", – сказал егерь.
Павалькис сказал, что грибников из города в лесу практически не встречает уже месяц.
"Местные сельчане держат руку на пульсе, и даже перед Рождеством иногда ходят в лес за грибами, если погода подходящая", – заметил он.
После беседы с егерем журналист отправился за грибами в Капчаместистскую пущу.
Зеленушки по-прежнему встречаются в характерных для их роста местах - среди молодых сосен, но их уже не так много, как две недели назад. Даже молодые маслята червивые, а на молодые гиропоры нападают слизни, но все же удалось найти несколько целых.
Самым большим сюрпризом стал боровик – крепкий, на толстой ножке, он рос на поросшей травой тропинке между молодыми сосенками и сосновым бором. Второй боровик уже с виду не обещал ничего хорошего.
Наверное, чтобы набрать полную корзину грибов, надо ходить по лесу целый день, но такой цели у журналиста не было – на ужин для двоих "добычи" хватит. Специально ехать за грибами в Дзукию не стоит, но если вы собрались на прогулку в лес, то ножик и корзинка еще пригодятся.
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