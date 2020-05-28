Об отдельных полосах, культуре водителей и о том, как в ближайшие 10 лет изменится картина в крупных городах Литвы, в интервью Delfi рассказали два специалиста: инструктор по вождению и эксперт в сфере гармоничной мобильности.

Инструктор Альгис (фамилия редакции известна) работает в одном из крупных городов Литвы не первый год. Он согласен с тем, что отношения между водителями общественного транспорта и водителями легковых авто довольно сложные.

"Культуры нет. Не пропускают выезжающий с остановки общественный транспорт, yособенно в некоторых больших городах. Та молодежь, которая только сдала на права, начинающие, они еще пропускают. А сорокалетние, опытные водители - не пропускают. Надо уважительно относится к городскому транспорту, тут этого нет. Хотя бывают и нетолерантные водители автобусов и троллейбусов. По правилам – и я должен пропустить, и водитель автобуса убедиться, что он может ехать. Нужно взаимопонимание", - сказал Альгис.

Было бы больше порядка, если бы в городе появилось больше полос для общественного транспорта? Инструктор согласен с тем, что полосы A внесли бы больше ясности.

"Думаю, было бы лучше. Тогда было бы больше информации, всем было бы понятнее, куда могут ехать, не было бы вопроса, пропускать или нет", - сказал Альгис.

Он поделился и опытом других стран.

"В Австрии и Германии водители соблюдают правила движения. Там больше полос для общественного транспорта. Выше и уровень культуры водителей легковых автомобилей. У нас есть чему поучиться", - сказал Альгис.

Эксперт в сфере гармоничной мобильности, представитель Министерства транспорта и коммуникаций Йонас Дамидавичюс сказал, что культура и ситуация на улицах – одна из причин, по которой сеть полос А принесет пользу.

"В городах сейчас полос А немного, они размещены фрагментарно. Нет сплошной сети через весь город, которая могла бы гарантировать поездку по всему городу", - сказал Дамидавичюс.

В крупных городах планируют расширять сеть полос А.

"Сколько полос появится в каждом городе, решат муниципалитеты. Для расширения сети выделяют разные инвестиции ЕС. Расширение сети полос А входит в планы гармоничной мобильности, на которые выделено финансирование", - сказал эксперт.

Необходимость в расширении этой сети – очевидна. Тут есть как минимум две серьезные причины.

"Если мы хотим, чтобы общественный транспорт был конкурентоспособнее, мы должны уменьшить разницу, например, во времени поездки. Все, кто высказывается за личный транспорт, обычно говорят, что общественный не дает такой скорости, как автомобиль. Именно полоса А - средство достижения скорости и сокращения времени поездки.

Если бы сеть полос А была развита во всем городе, то время поездок значительно сократилось бы. Это способствовало бы конкуренции. Кроме того, люди чувствовали бы удовольствие от такой быстрой поездки. Вторая важная причина – если будет больше полос, станет меньше конфликтных ситуаций. Большинство наблюдало ситуацию, когда не пропускают автобусы и троллейбусы, выезжающие с остановки. Днем это бывает реже, но во время утреннего и вечернего пика такие ситуации нередкие", - не скрывал Дамидавичюс.

Мэрии подготовили планы гармоничной мобильности и многие из них подсчитали, на сколько быстрее будет ездить общественный транспорт, когда введут все изменения. Конечно, скорость поездки зависит не только от полос А, но и от правильной организации маршрутов.

Например, ситуация в Вильнюсе на остановке "Зеленый мост". Там сходится много маршрутов, нередко сразу подъезжает 4-5 транспортных средств – пока 3 стоят на въезде, другим приходится стоять на мосту. Все это со временем изменится.

Осуществление плана гармоничной мобильности зависит от финансов, но согласно поставленным задачам, значительные перемены ждут в 2030 г. Однако эксперт видит перемены в поведении пассажиров уже сейчас.

"Перемен много. Люди еще гордятся тем, что у них есть автомобиль, но уже замечено, что все больше молодежи выбирает общественный транспорт – это становится новой модой. Молодые люди, которые думаю об экологии и свободе от автомобилей в своем городе, чаще ездят на общественном транспорте.

Сами муниципалитеты стараются привлечь пассажиров, проводят акции и мероприятия, а пассажиры делятся фотографиями и впечатлениями. Пассажиры заметили и обновление автопарка, раньше людям не нравились старые неудобные автобусы и троллейбусы. Когда их заменили на новые, поездки стали удобнее и безопаснее", - сказал Дамидавичюс, прибавив, что общественный транспорт люди выбирают, чтобы эффективнее использовать время.

Ведь во время поездки можно почитать книгу, ответить на письма, послушать передачу.

В финансовый период с 2014 по 2020 г. в литовский транспортный сектор планируют инвестировать 1,085 млрд. евро средств из фондов ЕС. Больше 88 млн. евро пойдут на финансирование проектов гармоничной мобильности. Эти инвестиции помогут побудить гармоничную мобильность и расширить дружественный транспорт, чтобы снизить уровень загрязнения окружающей среды.