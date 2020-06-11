Литовские города готовятся к переменам: на машине на работу ездить не придется

Городское пространство не приспособлено для всех групп общества

Таураге, Алитус, Висагинас, Шяуляй, Йонава – первые 5 городов, получившие средства Инвестиционных фондов ЕС на осуществление проектов планов гармоничной мобильности. Крупные города еще только готовятся подать свои заявки на получение финансирования, их еще оценят ответственные ведомства.

Самый серьезный вызов - свобода передвижения людей со спецпотребностями. После осуществления планов гармоничной мобильности, люди со спецпотребностями смогут проще передвигаться по городу, они не останутся в стороне, смогут свободно пользоваться общественным транспортом.

"В ходе подготовки планов гармоничной мобильности в городе, анализировалась система транспорта. Анализ показал, что большая часть пешеходных дорожек и общественных пространств не приспособлены для людей из всех групп. Чаще всего встречаются такие препятствия: высокие бордюры около переходов или у въездов во дворы (нет бордюра только для автомобилей). На пешеходных дорожках большинства городов нет инфраструктуры для слабовидящих и слепых", – сказал Йонас Дамидавичюс, эксперт гармоничной мобильности Министерства транспорта и сообщения.

Еще одна проблема, по словам специалиста, невозможность пользоваться общественным транспортом. Эта проблема больше отмечается в небольших городах, где нет низкопольных автобусов. В таком случае люди с разными проблемами нуждаются в помощи окружающих.

"Для решения такой проблемы города могут воспользоваться инвестициями ЕС. Министерство консультировалось с организациями, объединяющими людей со спецпотребностями, включили их представителей в комиссию по развитию проектов", – сказал Дамидавичюс.

Результаты будут через несколько лет

Осуществление планов еще только начинается, поэтому существенные результаты появятся через несколько лет. "Самые интересные решения предусмотрены в проектах крупных городов, они связаны с организацией движения и управлением потоком транспорта. Например, зоны низкого загрязнения в Каунасе и Клайпеде, новый порядок организации движения в Старом городе Вильнюса, оборудование центров управления движением в Каунасе и Клайпеде, расширение услуг общественного транспорта с помощью скоростного вида транспорта в Клайпеде, расширение полос общественного транспорта в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде. Средства в небольших городах направлены на обеспечение связей между имеющейся инфраструктурой – соединение вело- и пешеходных дорожек, новые маршруты общественного транспорта и т.п.", – сказал Дамидавичюс.

Самый большой вызов - договор с ЕС об инвестициях в систему гармоничного движения на новый период, поскольку планы показали, что потребности в инвестициях в несколько раз выше, чем выделяют на сегодняшний день.

Висагинас – пешеходные дорожки и интеграция безмоторного транспорта

"Висагинский муниципалитет в ходе реконструкций много внимания уделяет удобству людей, побуждает их движение. В городе хорошо развита инфраструктура для пешеходов: весь город можно обойти как вокруг, так и по главной аллее. Постепенно решают проблему изношенного покрытия, которое представляет опасность для пешеходов и загрязняет окружающую среду. Недостаточно съездов или они не приспособлены для колясок, людей с недугом и т.д. Не хватает перил около лестниц, около пешеходных дорожек не хватает зон для отдыха", - сказала заместитель главы администрации муниципалитета Юлия Свиденене.

По ее словам, вызов для муниципалитета – интеграция безмоторного транспорта в повседневную жизнь или использование альтернативного топлива. В городе расширяют сеть велодорожек, оборудуют заправки для электромобилей.

"Еще до получения финансирования начато оборудование стоянки для машин у железнодорожного вокзала. На ней люди смогут оставить автомобили и путешествовать на поезде. Около 4 школ оборудуют площадки для велосипедов. В этом году планируют реконструкцию 2 дорожек, их приспособят для движения людей-инвалидов, оборудуют пешеходные переходы, улучшают их освещение", - сказала Свиденене.

В Шяуляй - проблема с тротуарами

"В ходе подготовки плана гармоничной мобильности в городе много внимания уделяют инфраструктуре для людей-инвалидов и людей со спецпотребностями, пожилых людей, мам с колясками и т.д. Проект должен решить несколько проблем, например: предоставить людям со спецпотребностями возможность самостоятельно передвигаться. Тротуары не везде приспособлемы для людей со спецпотребносятми: покрытие неровное, местами нет съездов, нет покрытия для слабовидящих и слепых. Муниципалитет решает эту проблему, но из-за ограниченных финансовых возможностей все еще есть такие места, которые не приспособлены для людей со спецпотребностями. После осуществления проекта надеются, что ситуация улучшится, чтобы все могли передвигаться безопасно и самостоятельно", – сказала Инга Митузайте, представитель администрации Шяуляйского муниципалитета.

В ходе проекта в Шяуляй решают три вопроса: приспособление тротуаров для людей со спецпотребностей, развирие инфраструктуры для хранения велосипедов и оборудование "разумных светофоров" для управления потоком транспорта, на перекрестке ул. Дубиёс и Сербенту.

В Вильнюсе - инновации

Чтобы людям с ограниченными возможностями движения было удобнее в Вильнюсе ежегодно приводят в порядок тротуары. "Только в прошлом году привели в порядок больше 20 км пешеходных дорожек, проложили 17 км новых. Чтобы движение было гармоничным, важно соединение дорожек без бортиков. В 2019 г. было подготовлено 120 таких мест. Некоторые меры в Вильнюсе были предприняты до подготовки плана: на регулируемых перекрестках используют звуковой сигнал – таких мест больше 260. Приобретение низкопольных автобусов – в городе таких автобусов 2/3", – рассказали представители муниципалитета.

По данным муниципалитета, чтобы слабовидящие и слепые люди свободно перемещались по городу, важны такие детали, которых горожане обычно не замечают: звуковые сигналы на светофорах, специальное покрытие дорожек и инновационное решение "Голос транспорта", которое в реальное время предоставляет информацию о троллейбусах и автобусах, которые останавливаются на 580 остановках.

В Алитусе – обновили треть остановок

В Алитусе обновят 70, т.е. треть остановок, их приспособят для людей со спецпотребностями. На остановках появятся павильоны со скамейками, обновят покрытие. На популярных остановках появятся информационные экраны, которые будут показывать реальное время прибытия транспорта. На экранах будут показывать и информацию небольшого объема.

Кроме того, около остановок, школ, торговых центров, велодорожек, парков и в других местах появятся 70 мест для парковки велосипедов.

В четырех кварталах города тротуары приспособят для людей со спецпотребностями.

В Клайпеде в Старом городе станет легче перемещаться

"В семи местах Старой Клайпеды выровняют поверхность тротуаров, чтобы облегчить передвижение для инвалидов и мам с колясками. Работы проведут в 2021-2022 гг", - сказал представитель Клайпедского муниципалитета Римантас Моцкус.

В автобусах планируют внедрить голосовую функцию, чтобы люди-инвалиды могли получать информацию о том, когда и какой автобус приедет.

Клайпедский муниципалитет в 2019–2020 гг в рамках проекта "Приспособление Старого города для передвижения людей-инвалидов" отремонтировал ~ 1320 м2 проезжей части и тротуаров. На остановках уложено специальное покрытие.

"Люди-инвалиды могут оборудовать место для автомобиля и отметить его, это побуждает людей выходить из дома, перемещаться. Для слепых и слабовидящих на светофорах оборудованы звуковые сигналы", - сказал Моцкус.

В финансовый период 2014–2020 гг. в транспортном секторе Литвы планируют инвестировать 1,085 млрд. евро средств европейских инвестиционных фондов. Больше 86 млн. - это финансирование средств гармоничной мобильности.