У протестующих есть несколько тракторов, которые взяли у Европейского молочного союза. Эта техника с бельгийскими номерами. Литовские фермеры участвуют в совместном протесте с бельгийскими фермерами.

С фермерами встречались премьер-министр Латвии Кри́шьянис Ка́риньш и президент Литвы Гитанас Науседа.

Фермеры указали в беседе с президентом на основное требование – одинаковые выплаты. Сейчас им предлагают выплаты в размере 78% средних по ЕС. Второе требование – обеспокоенность, связанная с требованием борьбы с глобальным потеплением.

"Если бы это были мои деньги, я бы сразу достал кошелек и предложил одинаковые выплаты. Сейчас ведется дискуссия о том, что странам-членам придется платить больше. Если страны заупрямятся, одеяло будет слишком коротким и его можно будят тянуть, сколько хочешь, но ноги все равно будут голыми. Мы им предлагаем - дайте нам столько помощи, чтобы мы могли вас нагнать в будущем и сами стали бы плательщиками в бюджет ЕС. Я посчитал, что если выплаты будут повышать такими темпами, как сейчас, то они сравняются в 2040 г. Это уже никому не будет нужно. Мы сражаемся. Уже кое-чего добились в вопросе фондов смычки. Они и сельское хозяйство - вот два вопроса, в связи с которыми приложим максимум усилий, но 1,3% ВВП никто платить не будет. ы не можем заставить старожилов платить больше, чтобы мы получили эти деньги", – сказал Науседа.

В пресс-релизе сказано, что фермеры стран Балтии получают самые небольшие выплаты в ЕС, а расходы у них выше, чем средние в ЕС – соответственно 129% в Эстонии, 112% – в Литве и 113% в Латвии.

Сообщается, что выплаты фермерам стран Балтии с 2013 года составляют не больше 54-60% средних выплат в Европе.