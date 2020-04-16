Литовские фермеры собирают отряды самообороны: эмигранты с плохой репутацией "выходят на охоту"

По словам представителя Сельскохозяйственной палаты Сонаты Киселене, угоны учащаются весной, но в этом году фермеры надеялись, что карантин отобьет у воров желание выходить "на охоту". Но они ошиблись.

В начале апреля в Рокишкском районе в дер. Каволишкис у фермера С.С. с тракторов CASE IH PUMA 240 и CASE IH QUADTRAC 470 сняли навигацию и терминал управления, а с техники для удобрения EXTRA-TL GEO – терминал управления. Ущерб оценивается в 30 000 евро. "Фермеры считают, что это работа вернувшихся в Литву из-за пандемии горе-эмигрантов. Кстати, техника стояла на огороженной территории, ее охраняла собака, но это ворам не помешало", - рассказала Киселене, заметив, что эти приборы воры могут продать только фермерам.

Сельскохозяйственная палата указала, что фермеры дер. Онушкис (Рокишкский район) решили сами охранять свою технику по ночам. Они по очереди дежурят каждую ночь.

"Мы слышали о кражах в Рокишкском и в соседних районах и решили, что это не пьяницы. В деревни и городки из-за границы вернулись многие эмигранты, промышлявшие кражами за границей. Начался второй месяц карантина, видно, у кого-то из них уже закончились деньги, вот, наверное, они и вышли на промысел. А у полиции сейчас есть дополнительная работа. Кроме того, я думаю, реформа полиции была невыгодной для регионов.

Например, в Рокишкисе не осталось оперов-криминалистов. Я знаю, что полицейские будут опровергать мои выводы, но я убежден, если в населенном пункте не остается работающих полицейских, нет и оперативной работы. Или же выполнять ее становится сложнее", - сказал один из фермеров, бывший полицейский Элдевинас Гражис.

С соседями согласен фермер Аникщяйского района Жильвинас Аугустинавичюс.

"Мой знакомый фермер пострадал от воров в деревне Ракутенай, около Трошкунай. С тракторов, сеялки сняли компьютеры, пульты управления, навигационное оборудование. Техника стояла в ангарах. Воры унесли немало дорогой техники", - сказал Аугустинавичюс, заметив, что в последние несколько лет краж бывало меньше.

"Я думаю, фермеры расслабились. Надо проснуться. Чем больше способов самозащиты придумаем, тем больше помешаем ворам. Не надо жалеть денег на охрану, давайте огородим территорию, заводить собак", - сказал он.

По словам главы комиссариата Рокишкского района Римантаса Чепулиса, полиция работает, патрулирует, а фермеры не всегда их видят.

"Но мы призываем фермеров и самих заботиться о защите своего дорогого имущества. Чем дороже техника, тем больше она привлекает воров. Мы же видим, что фермеры иногда оставляют технику в полях", - сказал он.

По словам Чепулиса, сейчас на фермах надо устанавливать видеокамеры. Если техника дорогая, не надо жалеть денег на ее защиту. Понятно, что камеры не спасут от кражи, но зато облегчат поиск украденного.