В течение нескольких лет зубров планируют перевезти из Центральной Литвы в Дзукийский национальный парк.
Laisvėje gyvenantys Lietuvos stumbrai
© Romualdas Barauskas

Отлов животных начнут ближайшей зимой.

По словам специалисты Государственной службы охраняемых территорий Лаймутиса Будриса, сейчас в лесах Паневежского о Кедайняйского районов стоят четыре мобильные ловушки, которые начнут использовать зимой, когда условия для перевозки зубров самые благоприятные.

В следующем году в Дзукийском национальном парке планируют оборудовать загон для пойманных зубров. Пока его будут оборудовать, зубров будут держать в Пашяляйском зубровнике.

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Надеются, что в 2021 году в Дзукию перевезут первых 20 зубров.

По словам директора Государственной службы охраняемых территорий Альбертаса Станисловайтиса, благодаря перевозке создадут новую популяцию зубров и уменьшат ущерб, который эти животные наносят фермерам.

"Цель проекта – сформировать новую популяцию зубров на территории Дзукийского национального парка, в Варенском районе. (...) И уменьшить наносимый ими ущерб фермерам Паневежского и Кедайняйского районов", – сказал он.

Сейчас наносимый зубрами ущерб фермерам возмещает государство.

По словам Будриса, есть еще одна проблема - зубры, живущие в центре Литвы, вырождаются из-за скрещивания с близкими родственниками.

Согласно планам, зубров перевезут в Дзукию, в специальный вольер, там адаптируют и будут приучать к жизни на воле.

В дальнейшей перспективе надеются, что зубры соединятся с популяциями Беловежской пущи.

По данным Государственной службы охраняемых территорий, в прошлом году между Паневежисом и Кедайняй на воле жило 200–220 зубров.

По словам мэра Паневежского района Повиласа Жагуниса, зубры наносят ущерб земледельцам, однако они одновременно являются талисманом района. По подсчетам мэра, после переселения в Паневежском районе останется около 40 зубров.

Будрис заметил, что процесс переселения зубров займет немало времени, поскольку одновременно в новом загоне во время адаптации смогут находиться не больше 25 зубров.

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