Литовские фермеры готовятся к протестам: в города выедут тракторы

Глава Литовской ассоциации зерноводов Аушрис Мацияускас сказал, что акции протеста в виде установки зеленых крестов и выезда на тракторах - это не только протесты против решений власти, но и средство, которое поможет обратить внимание общества на весь сектор, который, по данным "Евростат" в прошлом году уменьшился больше всего, по сравнению с данным по другим странам ЕС. Банкротства в этом секторе - только вопрос времени.
"Мы проведем в районных центрах предупредительные пикеты. Проедут колонны тракторов с нашими лозунгами. Наша цель - обратить внимание та глубокий кризис, в котором находится сельскохозяйственный сектор. Налоги были последней каплей. Общая политика вытесняет нас из производства. Мы не можем конкурировать с импортными товарами, не можем конкурировать на экспортных рынках. Если перемен не будет, сельскохозяйственный сектор будет сокращаться еще быстрее, но и сейчас этот процесс очень масштабный", – сказал Мацияускас.
Он уверяет, что пока мы просто не видим случаи банкротства, поскольку это юридически сложное явление для фермеров.
По рекомендации организаторов акции, в каждый районный центр выедут 50 тракторов. В большинстве мест протест согласован с муниципалитетами. Кое-где колонну будет сопровождать полиция. Разрешения на протест выдают без проблем.
"Нет единой схемы, модели. Одни поедут по центру, другие объедут вокруг города. Люди находчивые. У нас нет цели кого-то блокировать, мешать жизни. Мы просто хотим обратить внимание на то, что нам сейчас непросто", – сказал Мацияускас.
Продолжится ли протест после этой акции, будет зависеть от ряда обстоятельств.
За повышение акциза на дизельное топливо проголосовали 59 депутатов, против были – 10, еще 38 воздержались.
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