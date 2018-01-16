Строящаяся неподалёку от границы с Литвой атомная станция (БелАЭС) в Островце не отвечает современным требованиям безопасности, утверждают ознакомившиеся с отчётом стрессовых тестов АЭС и представившие международной группе свои замечания литовские специалисты.
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Литовская Госинспекция по атомной энергетике (VATESI) сообщила, что Литва сформулировала более 100 замечаний и вопрос по устойчивости АЭС к воздействию экстремальных ситуаций. Самый важный вопрос Литвы о выборе площадки для строительства станции в отчёте не рассматривался, а потому он и ряд других вопросов остаются без ответа, отмечается в сообщении.

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"В дополнение к ранее выдвинутым Литвой вопросам, на которые Белоруссия до сих пор не дала ответов, ознакомление с отчётом стрессовых тестов показало, что и в этой области проект Белорусской атомной электростанции имеет недостатки, которые необходимо устранить до начала пуска первого реактора", - отмечает в сообщении руководитель рабочей группы и замначальника VATESI по ядерной безопасности Сигитас Шляпавичюс.

Рабочая группа утверждает, что ей не хватает обоснования устойчивости АЭС в случае падения тяжёлого коммерческого самолёта, а также обеспечения независимости системы управления в случае тяжёлых аварий.

Кроме того, у Литвы вызывает сомнения анализ устойчивости проекта в случае экстремального землетрясения, ибо он базируется на исследованиях 1997 г.

Утверждается, что в трессовых тестах Островецкой АЭС не учтены возможные последствия от лесных пожаров в расположенных поблизости лесах и другие опасности, в их числе возможное наводнение после землетрясения, которое может произойти, если прорвёт три искусственные водоёма на реке Нярис.

Сформулированные литовскими институтами замечания и вопросы до 25 января будут переданы Европейской комиссии и созданной Европейской группой организаций по регуляции ядерной безопасности (ENSREG) международной рабочей экспертной группе.

В Литве в рассмотрении отчёта стрессовых тестов БелАЭС участвуют VATESI, Институт энергетики, компания VAE SPB, Игналинская атомная электростанция (ИАЭС), Литовская геологическая служба, Гидрометеослужба страны, Министерство иностранных дел, Министерство энергетики, а также Агентство утилизации ядерных отходов.

Стрессовые тесты АЭС в 2016 г. проводило дочернее предприятие генподрядчика РОСАТОМ - Atomprojekt. Представители литовского правительства уже заявили, что тесты не дают ответа на все вопросы, и требуют проведения тестов в соответствии с методологией АЭС.

Атомная электростанция строится неподалёку от границы с Литвой, всего в 50 км от Вильнюса. Литва блокирует импорт выработанной на БелАЭС электроэнергии и так стремится усложнить реализацию проекта.

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