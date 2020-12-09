Литовские депутаты хотят вернуть аренду автомобилей на деньги налогоплательщиков

В репортаже телеканала сказано, что есть такие политики, которые тратят на ремонт, горючее и страховку по 1000 евро в месяц. Рекордсмен старого парламента – Пятрас Гражулис.

Содержание его автомобиля обошлось налогоплательщикам больше чем в 38 000 евро.

"Я что, должен помнить все за эти четыре года?" – сказал он журналистам LNK, отвечая на вопрос, на что именно ушли деньки. Гражулис часто управлял автомобилем Lexus.

Правда, он не сказал, какой автомобиль у него сейчас, но сказал, что автомобилю 5 лет. Только страховка Kasko обходится в 2000 евро в год. Страховщики сказали, что столько стоит Kasko для самых роскошных автомобилей.

То, на каких автомобилях ездят депутаты, удивляет. Например, "крестьянин", Кястутис Мажейка ездил на внедорожнике Toyota Hilux.

"Крестьянин" Аудрис Шимас управлял еще большим внедорожником.

Вторым по расходам на автомобиль после Гражулиса был депутат Кястутис Масюлис, его расходы составили 36 000 евро.

Эугению Гентвилас за 4 года потратил на машину 30 000 евро. Антанас Матулас - 33 000 евро, а Стасис Шедбарас - 35 000 евро.

Часть депутатов сказала, что действующий порядок не оправдал себя, поскольку бюджетные средства он не экономит, а некоторые депутаты на самом деле сталкиваются с неудобствами, поскольку их машины приходят в негодность.

Утверждают, что все это означает, что надо вернуть старый порядок и разрешить брать в лизинг новые машины.

"Иногда надо быть честными и говорить - это рабочее средство, нормальное и необходимое", – акцентировал депутат Гинтаутас Палуцкас, выступающий за возвращение прежнего порядка.