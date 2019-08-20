В центре Кафедральной площади журналист встретила французов Жана и Энтони, которые приехали из Парижа. Мужчины рассказали, что в Литву приехали впервые.

"Мы были в Варшаве и решили посетить Вильнюс, поскольку не бывали здесь раньше", – сказали они.

Мужчины признали, что цены в Литве сильно отличаются от варшавских, но похожи на парижские.

"Тут все стоит примерно столько же. Конечно, если сравнивать с Варшавой, то разница в цене очевидна, здесь дороже", – сказал Жан, отметив, что в Польше все наполовину дешевле, они там заплатили за завтрак 8 евро, а в Литве - 27 евро.

"Завтрак был сытным, но дорогим", – сказали туристы. Они спросили, далеко ли из Вильнюса до Крестовой горы. Когда им ответили - да, два с половиной часа езды, они только махнули рукой: "Для нас это недалеко".

В тени у скульптуры Гедиминаса от жары прятались и другие туристы. Например Браджнита с другом Анджинке приехали в Литву из Германии, где они временно живут, их родина – Индия.

"У нас есть виза, мы хотим использовать возможность, которую она дает и посетить как можно больше европейских стран", – сказали они.

"Перед тем, как приехать сюда, мы были в Риге, но мне кажется, Вильнюс современнее Риги, это видно по зданиям, архитектуре", – сказала девушка и заметила, что есть одно, что их разочаровало – это литовское пиво.

Пара сказала, что жители Литвы показались им дружелюбными.

"Через Airbnb мы арендовали квартиру в центре города, ее хозяйка – женщина почтенного возраста. Английским она не владеет, у нас поэтому были проблемы в общении, но она была очень приятной, все нам показала", – рассказали молодые люди.

Неподалеку журналист заметила пару с ребенком.

Серхио - из Испании, его жену зовут Сильвия, она полька. Семья сейчас проживает в Польше, в Сувалках, в Вильнюс они приехали на один день.

"Литовцы ездят в Польшу, а поляки – в Литву", – сказал Серхио и заметил, что разницы в ценах он не боится.

"Вот горючее здесь дешевле, чем в Польше", – заметил он.

На ул. Пилес журналист встретила Роберто и Карлу, которые приехали в Литву из Южной Франции.

"Мы решили провести в Литве неделю. Мы знакомы с ее нелегкой историей", – сказали они, заметив, что уже побывали в Риге и Таллине, а в Литве посетили Каунас и Клайпеду. Вильнюс им очень понравился.

"Кое-что здесь очень старое, что-то новое. Ты чувствуешь, что город быстро растет, и честно говоря, нам он показался самым живым из всех столиц стран Балтии", – сказал Роберто.

"Мы - люди старшего возраста, мы раньше о вашей стране не знали. Мы видели вас как Россию, а сейчас чувствуем, что все меняется. Я знаю, что вы были оккупированы, потом снова восстановили независимость, потом опять были в подчинении", – продолжил Роберто.

Цены этой паре ни в одной из стран Балтии высокими не показались.

"За 30 евро здесь можно получить качественную еду, в Италии за такие деньги получишь только пиццу, а во Франции – еще хуже, там красиво, а цены высокие", – сказала Карла.

Роберто сказал, что пробовал цеппелины, и они ему понравились.

"Вообще, литовцы очень дружелюбны, они дружелюбнее, чем латыши", – сказали французы.

Шанен из Тайваня сказала, то приехала в Литву с семьей, ее брат будет учиться в Вильнюсском университете.

"Мы летели сюда сутки. Приехали с семьей посмотреть, где будет учиться брат. Мне город показался очень чистым, нет мусора, а цены на еду примерно такие же, как у меня на родине. Они невысокие, но нельзя сказать, что здесь дешево", – сказала она.

У Кафедральной площади журналист встретила Дени, который приехал с семьей из Великобритании. Его супруга - литовка.

"Мы приезжаем сюда навещать мать моей жены. Мне здесь нравится, эта страна напоминает мне мою родину – Ямайку. Там тоже много природы, все зеленое", – сказал он.

Этим летом Дени провел в Литве две недели, во вторник он уже улетает в Лондон.

"Если честно, то эта страна для меня дорогая. Я знаю, какие здесь зарплаты, они небольшие, поэтому, я считаю, здесь слишком дорого", – сказал он.

Представитель "Путешествуй по Литве" Олег Волков сказал DELFI, что число иностранных туристов в Литве стабильно растет.

"По данным гостиниц и хостелов, в 2018 г. иностранцы приезжали сюда 1,74 млн. раз.

За 5 лет этот показатель увеличился на 387 900 (29%). Тенденции положительные, поскольку Литва входит в число лидеров в Европе по росту числа туристов", – сказал он.

По данным "Путешествуй по Литве", в Литву чаще всего приезжают туристы из Германии, России, Польши, Беларуси и Латвии; в Вильнюс – из Беларуси, Германии, Польши, России и Латвии.