Литовские аэропорты обсудят со специалистами ситуацию с коронавирусом в Италии

"В скором времени мы встретимся со специалистами НЦОЗ, которые дежурят в аэропортах и поговорим о дополнительных возможностях, но пока конкретно не хотел бы из комментировать, надо определиться. Но мы говорим о дополнительных действиях", – сказал пресс-секретарь аэропортов Тадас Василяускас.

По его словам, авиарейсы в Италию пока не отменяют, идут по графику.

Глава Агентства гражданской защиты Италии Анджело Боррелли 23 февраля сообщил, что в Италии от коронавируса скончались три человека. Итальянские власти в воскресенье предприняли масштабные действия для ограничения распространения вируса. Были закрыты несколько городков в северной Италии, закрыт Кафедральный собор в Милане, базилика в Венеции, отменили известный Венецианский карнавал.

Италия первая в Европе в конце января объявила чрезвычайное положение в связи с вирусом COVID-19, пояснив, что делает это, чтобы предотвратить распространение вируса.