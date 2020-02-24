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В Италии коронавирусом заразились 152 пациента. Представители Литовских аэропортов 24 февраля встречаются со специалистами Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), чтобы обсудить дополнительные меры безопасности в аэропортах.
Литовские аэропорты обсудят со специалистами ситуацию с коронавирусом в Италии
© DELFI / Josvydas Elinskas

"В скором времени мы встретимся со специалистами НЦОЗ, которые дежурят в аэропортах и поговорим о дополнительных возможностях, но пока конкретно не хотел бы из комментировать, надо определиться. Но мы говорим о дополнительных действиях", – сказал пресс-секретарь аэропортов Тадас Василяускас.

По его словам, авиарейсы в Италию пока не отменяют, идут по графику.

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Глава Агентства гражданской защиты Италии Анджело Боррелли 23 февраля сообщил, что в Италии от коронавируса скончались три человека. Итальянские власти в воскресенье предприняли масштабные действия для ограничения распространения вируса. Были закрыты несколько городков в северной Италии, закрыт Кафедральный собор в Милане, базилика в Венеции, отменили известный Венецианский карнавал.

Италия первая в Европе в конце января объявила чрезвычайное положение в связи с вирусом COVID-19, пояснив, что делает это, чтобы предотвратить распространение вируса.

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