Литовская таможня сообщает о новом способе мошенничества

По словам пострадавшей, мошенники от имени таможни "выписали" ей счет за посылку. Она заплатила 1000 евро. Однако поскольку никакую посылку так и не получила, обратилась в таможню и узнала, что ее обманули.

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"К нам обратилась женщина, она искала свою посылку, за которую заплатила "таможне" 1000 евро. Когда она прислала нам якобы выписанный таможней счет, мы обратились в полицию.

Напомним, что таможня никому не рассылает счета за посылки. Люди получают счета при получении посылок на почте (если посылку выслали по почте), а сумму указывают в почтовом извещении. Если посылку выслали через курьеров (DHL, TNT, FEDEX и др.), то налоги включены в декларацию импорта, которую таможенные посредники (или сам человек) заполняют и передают таможне по интернету.

Будьте бдительны и не доверяйте мошенникам, а если у вас появились подозрения, звоните в таможню по номеру 8 800 900 80", – сообщает Литовская таможня.