По словам пострадавшей, мошенники от имени таможни "выписали" ей счет за посылку. Она заплатила 1000 евро. Однако поскольку никакую посылку так и не получила, обратилась в таможню и узнала, что ее обманули.
"К нам обратилась женщина, она искала свою посылку, за которую заплатила "таможне" 1000 евро. Когда она прислала нам якобы выписанный таможней счет, мы обратились в полицию.
Напомним, что таможня никому не рассылает счета за посылки. Люди получают счета при получении посылок на почте (если посылку выслали по почте), а сумму указывают в почтовом извещении. Если посылку выслали через курьеров (DHL, TNT, FEDEX и др.), то налоги включены в декларацию импорта, которую таможенные посредники (или сам человек) заполняют и передают таможне по интернету.
Будьте бдительны и не доверяйте мошенникам, а если у вас появились подозрения, звоните в таможню по номеру 8 800 900 80", – сообщает Литовская таможня.
Неожиданный поворот в деле об исчезновении байкера: сняты обвинения с подозреваемых
21 февраля в деле об убийстве байкера Айвараса Килкуса...
Литовская таможня сообщает о новом способе мошенничества
Литовская таможня предупреждает о новом способе...
Предупреждение вильнюсцам: в городе может ощущаться специфический запах (12)
Вильнюсская мэрия сообщает, что из-за работ с...
Новый поворот в деле о коррупции: из-под стражи освободили трех судей и одного адвоката (6)
22 февраля из-под ареста отпустили трех судей и одного...
TOP новостей
Растет вероятность жесткого Brexit: три риска для Литвы (5)
До планирующегося жесткого выхода Великобритании из...
Обвинения Swedbank в отмывании денег – удар по банковской системе Балтийских стран (3)
Опубликованная СМИ информация о возможном вовлечении...
О памятнике в центре Вильнюса: это памятник не писателю, а предателю (289)
Когда Вильнюс избавиться от памятников советского...
Латвийская газета: Инвесторы избавляются от акций Swedbank (1)
Очередной скандал с отмыванием денег в странах Балтии...
Такого не было уже 10 лет: что делать, если вы хотите взять ипотечный кредит (5)
Не таят ли в себе еще один кризис дорожающая...