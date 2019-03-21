По данным центра, опрос учеников старших классов показал, что дополнительно занимаются 47%, 40% всех вильнюсских двенадцатиклассников занимались с репетиторами.

В других городах и районах Литвы с репетиторами занимались 2 из 5 выпускников.

Опрос был проведен в январе-мае 2017 года. По данным центра, результаты представлены только сейчас, поскольку до этого их анализировали.

"Услугами репетиторов чаще всего пользуются те ученики, которые учатся систематически и ответственно (так они сами характеризуют себя). Кроме того, чаще всего услугами репетиторов пользуются те двенадцатиклассники, которые хорошо учатся", – сказал представитель центра Гинтаутас Якштас.

По данным центра, дополнительно занимается примерно половина учеников, у которых средний балл 9-10, почти 40% учеников со средним баллом 7-8 и около 20% учеников со средним баллом не выше 6.

Исследование показало, что дети, которые указывают, что растут в состоятельных семьях, чаще занимаются с репетиторами: около половины 12-классников из экономически стабильных семей указали, что хотя бы раз за год занимались с репетиторами или ходили на дополнительные курсы. И только чуть больше трети детей из экономически слабых семей могли себе позволить заниматься с репетитором. Потребность в услугах репетитора в равной мере указали дети из обеих групп.

Исследование центра показало, что ученики из менее состоятельных семей чаще всего ходили к репетитору по одному предмету, а из более состоятельных - по 2 и больше. К репетиторам по 3 и больше предметов ходили чуть больше 20% учеников из состоятельных семей и всего 5% детей из финансово уязвимых семей.

"Вероятно, возможность пользоваться репетиторами в 12 классе способствует тому, что появляется разница в том, какие знания получают дети, которые ходят в школу, но не занимаются с репетиторами, и между знаниями, которые получают занимающиеся с репетиторами дети. Позже это отражается в результатах экзаменов. В результате складывается такая ситуация, что дети из семей с более низким социоэкономическим статусом в два раза реже сдают все необходимые экзамены. А именно сдача экзаменов - гарантия получения бесплатного места в вузе", – сказал Якштас.

44% 12-классников указали, что репетиторы нужны, поскольку на уроках не удается усвоить весь необходимый материал. Треть подростков сказала, что школьные учителя плохо объясняют темы, поэтому нужен репетитор.

По данным центра, учителя оценивают свою работу менее критично: всего 1% учителей указал, что ученики идут к репетиторам, поскольку учителя плохо объясняют им темы, 44% считают, что все потому, что дети не способны на уроке усвоить материал. 20% считают, что 12-классники занимаются с репетиторами под давлением со стороны близких и родителей.

Якштас заметил, что эта тенденция практически не меняется.

В опросе участвовали 1068 12-классников. Отдельно опрашивали учителей, студентов и преподавателей вузов.