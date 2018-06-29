Наверное, недаром Зарасай нередко называют литовской Швейцарией. Этот озерный край можно назвать и литовской Финляндией.

За выходные вы сможете посетить все перечисленные в этом репортаже объекты и места.

Директор Зарасайского центра туристической информации Ниойле Шукштулене посоветовала начать путешествие по Зарасай с круга обозрения, который стал визитной карточкой города. Это единственное подобное строение в Литве. Оно появилось в Зарасай в 2011 году. С Круга открывается вид на озеро и острова, включая Большой остров (самый большой остров в Литве), который связан с городом мостом.

Zarasų apžvagos ratas
Zarasų apžvagos ratas
© Stopkadras


По зарасайскому озеру можно покататься на катамаране. На Большом острове есть парк батутов.

Zaraso ežero sala
Zaraso ežero sala
© Stopkadras

Шукштулене рекомендовала также посетить Стелмужский дуб.

Stelmužės ąžuolas
Stelmužės ąžuolas
© Stopkadras

В деревне Антазаве (Зарасайский район) живет пчеловод Лаймонас Галвонас.

"В амбаре я оборудовал стеклянный улей, в котором люди могут увидеть жизнь пчел своими глазами: как они работают, танцуют, "разговаривают", как сообщают, где искать мед. Подобное есть в других странах, а в Литве такого не хватает", – рассказал пчеловод.

Stiklinis avilys
Stiklinis avilys
© Stopkadras

Туристов приезжает немного, но Лаймонас не унывает и надеется, что они появятся.

На берегу реки Швянтои находится мельница-музей Тилтишкской воды. Основные экспонаты музея – сама мельница, оригинальные жернова, подъемник, аутентичные витражи.

Внутри музея собрана коллекция старинных радиоприемников.

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