За выходные вы сможете посетить все перечисленные в этом репортаже объекты и места.

Директор Зарасайского центра туристической информации Ниойле Шукштулене посоветовала начать путешествие по Зарасай с круга обозрения, который стал визитной карточкой города. Это единственное подобное строение в Литве. Оно появилось в Зарасай в 2011 году. С Круга открывается вид на озеро и острова, включая Большой остров (самый большой остров в Литве), который связан с городом мостом.

Zarasų apžvagos ratas © Stopkadras





По зарасайскому озеру можно покататься на катамаране. На Большом острове есть парк батутов.

Zaraso ežero sala © Stopkadras

Шукштулене рекомендовала также посетить Стелмужский дуб.

Stelmužės ąžuolas © Stopkadras

В деревне Антазаве (Зарасайский район) живет пчеловод Лаймонас Галвонас.

"В амбаре я оборудовал стеклянный улей, в котором люди могут увидеть жизнь пчел своими глазами: как они работают, танцуют, "разговаривают", как сообщают, где искать мед. Подобное есть в других странах, а в Литве такого не хватает", – рассказал пчеловод.

Stiklinis avilys © Stopkadras

Туристов приезжает немного, но Лаймонас не унывает и надеется, что они появятся.

На берегу реки Швянтои находится мельница-музей Тилтишкской воды. Основные экспонаты музея – сама мельница, оригинальные жернова, подъемник, аутентичные витражи.

Внутри музея собрана коллекция старинных радиоприемников.