Литовская школа в Сейнах получит от Польши более полумиллиона евро

В результате разрешения многолетнего спора действующая в польском городе Сейны литовская школа получит от местных властей более полумиллиона евро в качетсве погашения задолженности.
© DELFI / Karolina Pansevič

Муниципальные власти признали, что прежнее руководство города выделяло литовской школе слишком мало средств. В суде была достигнута договоренность о том, что долг будет возвращен до 2022 года, об этом во вторник сообщил BNS директор гимназии Альгирдас Вайцекаускас.

В мирном соглашение утверждается, что размер сформировавшегося за десятилетие долга составляет 2,2 млн. польских злотых или 522 тыс. евро. В мае город уже выплатил школе миллион злотых, а оставшаяся сумма будет выплачена в течение пяти лет, почти по четверть миллиона злотых ежегодно.

Задолженность образовалась, когда город отказывался переводить часть средств за некоторых детей.

Фонд, владеющий школой, в свою очередь обязался, что до конца сентября вернет муниципалитету часть пени - 468 тыс. злотых (110 тыс. евро). Эти средства муниципалитет обязался направить на культурные нужды и поддержку неправительственных организаций.

"Я считаю, что это лучшее решение, поскольку удалось избежать конфликтов. Мы продемонстрировали добрую волю, что вносим вклад в развитие города, и ожидаем такой же доброй воли", - сказал А. Вайцекаускас.

Школу и действующий при ней детский сад сейчас посещают 108 детей. Учреждению до сих пор выделяется помощь Литовского государства, Литва выделяет около 20% требующихся средств, сообщил директор.

Литовцы Польши утверждают, что наибольшей проблемой литовских школ является нехватка учебников - на уроках литовского языка обучение ведется по польским учебникам, и эта проблема не решается многие годы. Кроме того, в Польше некачественно переведены на литовский язык задания экзаменов, и это отпугивает учеников от сдачи экзаменов на родном языке.

В Польше проживают около 5 тыс. литовцев.

BNS
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