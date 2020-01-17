Глава Вильнюсской полиции Саулюс Гагас сказал СМИ: "Мы видим, какой резонанс это имело в последние дни". Он сказал, что интерес СМИ и жителей очень большой.

"Такого преступления, как похищение не было", – сказал Гагас, успокаивая жителей и гостей города.

Полиция не нашла никаких доказательств того, что в том месте было совершено преступление. В эти дни в полицию так и не обращались родители, у которых пропал ребенок. "В ближайшее время мы обратимся в прокуратуру, предложим прекратить расследование по факту похищения, чтобы такая версия была отклонена", – сказал Гагас.

Он заметил, что не считает это сообщение ложным и прибавил, что "был инцидент, но нет данных, подтверждающих факт похищения".

Гагас поблагодарил всех полицейских, которые в течение двух суток активно работали, проверили массу материалов. Начальник полиции поблагодарил и общество которое предоставляло информацию.

"Не о цене надо говорить. Нужно говорить о том, что полиция выполнила свою работу", – сказал Гагас, отвечая на вопрос о том, сколько стоило реагирование на это сообщение.

Он не сказал, сколько полицейских работали над выяснением этой ситуации.

"Ложное сообщение - это такое, когда человек намеренно лжет. Но все мы разные люди, некоторые вещи понимаем по-разному", – сказал Гагас, прибавив, что у полиции нет данных о том, что это было ложью. Хороший ли это был урок?

"Я оцениваю это как хорошие учения, полиция выполнила много действий", – заметил он, прибавив, что пример показал способность полиции сотрудничать с другими ведомствами.

Был фоторобот. Гагас сказал, что сообщений поступило много, но никаких комментариев по этому вопросу он не представил.

Напомним, что 15 января, в 19.15 ч., в полицию сообщили о похищении 11-12-летнего ребенка. Место происшествия - ул. Саусё 13-осёс, у телебашни. Ребенка искали всю ночь. Проверяли машины в городе и на выезде из него. Информацию передали пограничникам. С четверга анализировали имеющиеся по делу материалы.