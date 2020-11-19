Литовская полиция сообщает о рейдах: за нарушителями будут следить и из зданий

Полиция будет использовать самые разные способы контроля - из патрулирование из автомобилей, пешее патрулирование, из зданий, находящихся у дорог и т.д.

В мае (25–31 мая) и октябре (7–13 октября) во время подобных рейдов было зафиксировано соответственно 1192 и 1002 случаев нарушения ПДД, когда водители пользовались мобильными телефонами.

Многие водители за рулем пользуются телефонами и не считают, что делают что-то, что может послужить причиной ДТП. Согласно статистике, почти треть всех ДТП происходит из-за того, что водители занимаются за рулем посторонними делами и отвлекаются.

Ежегодно фиксируют 18 000–20 000 случаев нарушения ПДД, связанных с использованием водителями мобильных телефонов.

Глава Литовской дорожной полиции Витаутас Грашис акцентирует: "Достаточно отвести взгляд от дороги на мгновенье и до несчастья остается всего один шаг. Такие ДТП, когда водитель врезается в автомобиль, едущий перед ним, или ДТП при выезде со второстепенной дороги, или, когда не замечают пешеходов, часто связаны с тем, что водители отвлекаются от вождения – отвечают на звонок, читают полученное сообщение или решают проблему с пассажиром".

За использование телефонов за рулем (без специального оснащения "свободные руки") водителям грозит штраф в размере 60-90 евро, кроме того, водитель может быть лишен прав на 1-3 месяца.