Литовская полиция собирает финансовую помощь для семьи погибшего полицейского

Напомним, что в минувшую пятницу, в деревне Бирбилишкес (Мажейкяйский район), мужчина поджег свой дом. Когда на место происшествия приехал экипаж полиции, подозреваемый (1968 г.р.) открыл огонь patrulius. Тяжело раненый Жимантас вскоре скончался. Его напарница была ранена в ногу. Опасность ее жизни не грозит.

Обгоревшее тело подозреваемого было найдено на пожарище (сначала сообщалось, что он убежал в лес).

По словам представителя Тельшяйской полиции Греты Фрайерите, Жимантас работал в полиции с 11 июня 2001 года. За время службы он 12 раз получал поощрения, в последний раз – в ноябре 2018 г, он получил памятный знак третьей степени.

Жимантас был женат. Без отца остались двое детей – девочка и мальчик (2008 и 2010 г.).

Помощь семье покойного можно перевести на счет LT39 7044 0600 0822 0728 в банке SEB.