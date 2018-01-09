С целью снизить статистику смертей пешеходов на дорогах литовская полиция предпринимает нетрадиционные шаги - нарушившим Правила дорожного движения (ПДД) пешеходам и водителям вместе с протоколом она будет вручать и свечи.
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Акция "Каждый - пешеход" будет проходить в январе и феврале.

Глава Дорожной полиции Литвы Витаутас Грашис, который во вторник представил новую меру, сказал журналистам, что пешеходы, которые в темное время суток ходят без светоотражающих элементов, будут получать протокол (им грозит штраф в размере 20-40 евро), светоотражающий элемент и свечу. Свечи будут получать и водители, которые не пропускают пешеходов, кроме того, им, согласно закону, будет грозить лишение водительских прав. Полиция надеется, что эти меры привлекут внимание участников дорожного движения и они будут более внимательными на дорогах.

"Свеча вручается для того, чтобы человек задумался, как безответственно он ведет себя на дороге. Самый большой штраф - здоровье и жизнь, об этом нам следует задуматься. Свечка заставит задуматься об ответственном участии в дорожном движении. Мы надеемся, что они принесут эти свечки домой и поделятся опытом, который приобрели, совершив нарушение (ПДД - ред.)", - сказал В. Грашис.

В прошлом году в автоавариях в Литве погибло в общей сложности 192 человека - такой же статистика смертей в автоавариях была в стране и в 2016 году.

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