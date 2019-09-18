Выбросы CO проверяли у бензиновых автомобилей, а количество дыма из выхлопной трубы - у дизельных.
Несмотря на то, что по правилам за нарушение полиция могла назначать штраф в размере 30 евро, пока водителей не наказывали, только предупредили, что следует позаботиться о техническом состоянии автомобиля.
Представитель каунасской инспекции Дайва Уляцкене сказала, что использовали два прибора.
"Дизельным автомобилям следует уделять больше внимания, однако если взглянуть на статистику, результаты схожи – и бензиновые и дизельные автомобили, если они не в порядке, одинаково загрязняют окружающую среду", – сказала Уляцкене.
Эксперты заметили, что дизельные автомобили медленнее засоряются, если на них чаще ездят за городом, чем в городе.
Рейд в Каунасе будет проходить 18-19 сентября.
Аналогичные акции на этой неделе пройдут в Вильнюсе, Клайпеде, Паневежисе и Алитусе.
В Тельшяйском округе также проверили сотни автомобилей, но серьезных нарушений не установили.
Эти проверки проходят как часть акции Operation Focus on the Road сети Европейской дорожной полиции TISPOL.
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