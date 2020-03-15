По данным на 19 ч. 15 марта на дороге А5 (Калварийская мэрия) стоит очередь длиной 22 км - это машины, выезжающие из Литвы в Польшу. Затор образовался из-за того, что на польской границе надо заполнять специальные анкеты.
"Затор образовался из-за дополнительного анкетирования на границе", – сказала полиция.
По данным Службы охраны госграницы, анкеты вынуждены заполнять и водители большегрузных машин и пассажиры.
Из-за угрозы коронавируса легковые автомобили Польша уже не впускает.
В воскресенье этот КПП посетил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Глава СОГГ Рустамас Любаевас сказал BNS, что причина очередей - испорченные термометры у польской стороны.
Литовская сторона передала полякам свои термометры.
Генсек Литовской национальной ассоциации Linava Мечисловас Атрошкявичюс сказал BNS, что причина очереди - утрата навыков.
"У нас уже 16 лет нет таможни, после вступления в шенгенскую зону, у нас не стало границы, сейчас впервые такое происходит, вот таможеникам и сложно разобраться в новой ситуации", – сказал он.
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