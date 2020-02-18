Литовская полиция представила список улиц в 7 городах, где будут стоять новые радары

Вильнюс:

1. ул. Нарбуто – ул. Стумбру

2. ул. Нарбуто – ул. Парибё

3. ул. Жирмуну

4. ул. Калварию – ул. Дидлаукё

5. ул. Еризалес

6. ул. Калварию у духовной семинарии

7. ул. Озо – ул. Гележинё Вилко

8. ул. Гележинё Вилко – ул. Мокслининку

9. ул. Плитинес

10. Молетское шоссе

11. проспект Конституциёс

12. ул. С.Баторо

13. Неменчинское шоссе

14. ул. Гележинё Вилко – ул. Ясинскё

15. ул. Гележинё Вилко – ул. Петарё

16. проспект Саванорю – ул. Вадувос

17. ул. С.Даряус ир С.Гирено

18. ул. Тукстантмячё

19. проспект Саванорю

20. ул. А.Гоштауто

21. ул. Друёс

22. ул. Сукилелю

23. проспект Лайсвес – ул. Пароду

24. проспект Лайсвес – Саусё 13-осёс

25. проспект Лайсвес – ул. Нарбуто

26. проспект Лайсвес у "Парка сказок"

27. проспект Пилайтес

28. Западная объездная дорога

29. ул. Осло

30. ул. Укмергес – ул. Шешкинес

31. ул. Укмергес, 292

32. ул. Укмергес 284

33. проспект Лайсвес – ул. Ригос

34. ул. Юстинишкю

35. ул. Озо

Тракайский район:

1. Тракай, ул. Гедимино

2. Тракай, ул. Караиму

3. Тракай, ул. Аукштадварё

4. Тракай, ул. Пломену

5. Тракайский район, дер. Бражуолес (дорога Тракай-Вевис Nr. 107),

6. Лентварис, ул. Фабрико

7. Лентварис, ул. Вильняус

8. деревня Науясис Лентварис (дорога Григишкес-Лентварис-Доброволе Nr. 4707),

9. Тракайский район, дер. Грендавес (дорога Тракай-Рудишкес-Пивашюнай-Алитус Nr. 220) ,

10. Тракайский район, дер. Антакальнё (дорога Тракай-Рудишкес-Пивашюнай-Алитус Nr. 220)

Электренская мэрия:

1. ул. Дубиёс, Электренай, (у дороги нет номера)

2. ул. Сабалишкю, Электренай, (у дороги нет номера)

3. ул. Электринес, Электренай, (у дороги нет номера)

4. ул. Санаториёс, Электренай, дорога Nr. 4730

5. ул. Скайступё, дер. Жебертоню, дорога Nr. 4728

6. ул. Электрену, дер. Пастревис, дорога Nr. 4710

7. ул. Шилтнамю, дер. Карейвоню, (у дороги нет номера)

8. ул. Бажничёс, дорога Nr. 1823

9. ул. Шило, дер. Клониню Мияугоню, дорога Nr. 1810

10. ул. Траку, Семелишкес, дорога Nr. 4709

11. ул. Науйои, Вевис, дорога Nr. 221

12. ул. Вевё, дер. Казокишкес, дорога Nr. 4717

13. ул. Жедо, дер. Алеснинкай, дорога Nr. 4717

14. ул. Траку, дер. Пилиму, дорога Nr. 107

15. ул. Плитинес, дер. Пилипишкяй (у дороги нет номера)

16. ул. Семелишкю, Вевис, дорога Nr. 221

Укмергский район:

1. дорога A6 (вся дорога в пределах Укмергского района)

2. дорога 115 (вся дорога в пределах Укмергского района)

3. Укмерге, ул. Жедо

4. Укмерге, ул. Витауто

5. Укмерге, ул. Кауно

6. Укмерге, ул. Вильняус

Швенченский район:

1. 102 дорога Вильнюс - Зарасай (между Саряй и дер. Павовере)

2. 110 дорога Адутишкис (между Швенченисом и дер. Свиркай)

3. дер. Цирклишкис, ул. Аукштайчу

4. Пабраде, ул. Вильняус

5. 111 дорога Утена–Калтаненай–Швенченис (между Швенченисом и Швенченеляй)

6. Швенченис, ул. Виджю

7. Швенченис, ул. Адутишкё

8. Швенченеляй, ул. Вильняус

9. Швенченеляй, ул. Партизану

10. 109 дорога Швенченис-Папиликис (участок между ул. Лентупё в Швенчёнисе и дер. Вигадка)

Шальчининкский район:

1. Шальчининкай, ул. Неприклаусомибес

2. Шальчининкай, ул. Вильняус

3. Эйшишкес, ул. Вильняус

4. Эйшишкес, ул. Варенос

5. Яшунай, ул. Науйои

6. Яшунай, ул Лидос (дорога A15 Вильнюс–Лида)

7. староство Тургелю, дер. Езавитишкес, ул. Мокиклос (дорога Nr.5202 Рудамина–Тургеляй)

8. Девенишкяй, ул. Вильняс

9. староство Пабарес, дер. Тетенай, ул. Вильняус (дорога Nr.105 Пирчюпяй–Эйшишкес)

10. дер. Руднинкай, ул. Каралишко Тракто (дорога Nr.176 Пирчюпяй–Яшюнай)

11. Шальчининкское староство, дер. Диджюю Баушю, ул. Баушю (дорога Nr.104 Шальчининкай–Девенишкяй–Кракунай)

12. дорога Nr. 126 Шальчининкай–Бутримонис–Эйшишкес 6,1 км

13. староство Бутримоню, дер. Дайлиджю (дорога Nr. 126 Шальчининкай– Бутримонис–Эйшишкес)

14. староство Гервишкю, дер. Гудяляй, ул. Вильняус

15. дорога Nr. 104 Шальчининкай–Девенишкяй–Кракунай 18 км.

Ширвинтский район:

1. Ширвинтос, ул. Плянто

2. Ширвинтос, ул. Зибалу

3. дорога 4303 Ширвинтос-Багаславишкис-Калякемяй 1 км

4. Ширвинтос, ул. Калналаукё

5. Ширвинтский район, дер. Зубяляй

6. Ширвинтский район, дер. Клишабалес

7. Ширвинтский район, дер. Виршулишкес

8. Ширвинтский район, дер. Аструвка

9. Ширвинтский район, Муснинкай, ул. Чёбишкё

10. Ширвинтский район, Муснинкай, ул. Ширвинту

11. Ширвинтский район, Муснинкай, ул. Кярнавес