Вопрос безопасности в Литве подняли после публикации на американском портале Fox news, в которой было сказано, что три литовских города по числу убийств занимают первые места в Европе.

"Второй момент, чем отличается Литва, абсолютное большинство убийств – больше 90% бытовые. Это значит, что эти убийства были совершены не в публичных местах, а во время пьяных конфликтов и драк. В публичных местах как горожане, так и гости Литвы могут чувствовать себя в безопасности", – сказал Шилерис.

Он сказал, что в год бывает 1-2 убийства, которые связаны с организованной преступностью, их обычно удается раскрыть.

"И бывает несколько убийств, в основном нанесение ножевых ранений, в публичных местах", – сказал Шилерис.

"Могу утверждать, что абсолютно на всей территории Литвы безопасно (...) Тому, как безопасно живут литовцы, многие должны позавидовать, и особенно тот портал, который утверждает обратное", – сказал журналистам в четверг один из руководителей полиции.

Он сказал это после того, как американский канал Fox News в среду обнародовал статью, в которой говорится, что три крупнейших города Литвы лидируют во всей Европе по показателю убийств.

"Мы не считаем это правдой. Важный момент в том, что каждое государство, предоставляя статистику, ведет подсчет по-разному – одни подсчитывают убийства, другие – убийства с оружием, погибших в авариях людей", – сказал Шилерис.

Он также сказал, что в стране наметилась тенденция снижения убийств – в прошлом году было зафиксировано 97 убийств во всей Литве.

Он также добавил, что статистику убийств можно ещё снизить.

"Меньше пить нужно", – отметил Шилерис.

На пресс-конференции он сказал, что в столице в 2018 году было совершено девять убийств, в Каунасе – 13, в Клайпеде – 7, два из них не раскрыты.

Между тем в 2019 году в Вильнюсе зафиксировано 18 убийств, в Каунасе – 13, в Клайпеде – 6, два из которых не раскрыты.