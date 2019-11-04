На данный момент на дорогах Литвы патрулируют 16 автомобилей без опознавательных знаков, однако полицейские планируют, что в этом году появятся еще 10 таких авто. Пополнение парка планируют и в следующем году.

Представитель Литовской дорожной полиции Мария Казанович сказала, что такое патрулирование - эффективный способ контроля, помогающий выявить нарушения ПДД, представляющие большую опасность.

"Патрулирование при помощи автомобилей без опознавательных знаков помогает побудить водителей ответственно вести себя за рулем, улучшить культуру участников движения, снизить число нарушений ПДД, которые напрямую влияют на аварийность на дорогах и осуществлять превенцию нарушений ПДД", – сказала Казанович.

Она сказала, что новые автомобили будут разных производителей и модификаций, экономических классов. Они будут фиксировать нарушения, не останавливая нарушителей.

"Больше всего внимания будут уделять хулиганскому вождению, опасным маневрам, контролю скорости, нарушению правила обгона, нарушению сигналов регулирования движения, пересечению перекрестков, пропуску пешеходов, нарушению правила пользования телефоном и т.д.", – сказала Казанович.

В таких автомобилях будет специальное оборудование для фиксирования различных нарушений. Новое оборудование сразу же будет передавать информацию о нарушении в регистр, поэтому все данные будут автоматически передаваться в регистр административных правонарушений.

Дорожная полиция заметила, что до конца этого года, выяснится, где в первую очередь установят новые радары , которые будут фиксировать скорость как приближающихся, так и удаляющихся транспортных средств. Данные с этих радаров также будут автоматически передаваться в регистр.

DELFI напоминает, что с начала 2020 года начнет работать автоматическая система назначения штрафов, поэтому все нарушения будут оцениваться в течение недели, водителям не придется долго ждать штрафа, как это было до сих пор.