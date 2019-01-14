С 14 января литовская полиция начинает проведение рейдов, направленных на выявление нарушителей скоростного режима и других нарушителей режима безопасного движения (будет проверять правильность маневров, обгона, пересечения перекрестков).
© DELFI / Karolina Pansevič

Литовская служба дорожной полиции сообщает, что во время рейдов с 14 по 19 января также будут контролировать любителей опасной или хулиганской езды.

"Мы благодарим неравнодушных участников движения, которые сообщают в полицию о случаях опасной или хулиганской езды, грубых нарушениях ПДД. Давайте вместе ратовать за безопасность на дорогах", – сказано в пресс-релизе полиции.

В этом году в Литве зафиксированы 74 ДТП, в которых пострадали люди. В ДТП уже погибли 6 человек, еще около 100 получили разные травмы.

В соответствии со статистикой, в январе-ноябре 2018 года небезопасная скорость стала причиной 25% ДТП, в которых погибли люди. Еще 23% ДТП в этот период произошли из-за того, что водители выехали на встречную сторону или не соблюдали правила обгона.

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