Литовская служба дорожной полиции сообщает, что во время рейдов с 14 по 19 января также будут контролировать любителей опасной или хулиганской езды.
"Мы благодарим неравнодушных участников движения, которые сообщают в полицию о случаях опасной или хулиганской езды, грубых нарушениях ПДД. Давайте вместе ратовать за безопасность на дорогах", – сказано в пресс-релизе полиции.
В этом году в Литве зафиксированы 74 ДТП, в которых пострадали люди. В ДТП уже погибли 6 человек, еще около 100 получили разные травмы.
В соответствии со статистикой, в январе-ноябре 2018 года небезопасная скорость стала причиной 25% ДТП, в которых погибли люди. Еще 23% ДТП в этот период произошли из-за того, что водители выехали на встречную сторону или не соблюдали правила обгона.
Зимняя сказка на Куршской косе: холод создал совершенный пейзаж (1)
Несмотря на то, что холод и снег нравятся не всем, никто...
Скандальный плакат возмутил депутата Башкене: надо исцелиться от злобы (2)
На прошлой неделе в зале заседания парламента Литвы...
В качестве компенсации за земли в Литве жители смогут просить и леса (1)
Литовский парламент разрешил части населения изменить...
Депутат предлагает способы поощрения работников: обеды и кредиты на жилье (32)
Работодатели могли бы поощрять своих работников и их...
В Рокишкский бассейн можно ходить и перед работой (5)
В Рокишкисе совсем недавно был открыт новый бассейн....
TOP новостей
Депутат предлагает способы поощрения работников: обеды и кредиты на жилье (32)
Работодатели могли бы поощрять своих работников и их...
Литовская полиция организует массовые рейды (7)
С 14 января литовская полиция начинает проведение...
Новый порядок: с января пенсии не всем будут приносить почтальоны (1)
Фонд социального страхования (" Содра ") начинает...
Взрыв в жилом доме в Ростовской области: разрушены два этажа, один человек погиб (43)
В девятиэтажном доме в городе Шахты Ростовской области...