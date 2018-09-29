В полдень началось построение, торжественная присяга курсантов школы полиции Литвы, программа Репрезентативного духового оркестра Министерства внутренних дел.

Представление подготовили кавалеристы и лошади, сотрудники Мобильного отряда полиции Вильнюсского округа, полицейские кинологи и их подопечные.

Представление дорожной полиции и мотоакробатов сменил демонстрация спуска из вертолёта бойцов Aras.

Во время мероприятия действовала интерактивная зона ознакомления с действиями полиции, а также зона детских развлечений.

Интересующиеся работой полиции жители могли ознакомиться со специальными средствами, новейшими полицейскими автомобилями и мотоциклами, мобильным полицейским командным пунктом. Свою деятельность и имеющееся оборудование представили коллеги из иных учреждений и подразделений.