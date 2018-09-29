В преддверии Дня ангелов-хранителей, в честь столетия со дня основания Литовская полиция жителей и гостей столицы в субботу пригласила на Кафедральную площадь.
© DELFI / Orestas Gurevičius

В полдень началось построение, торжественная присяга курсантов школы полиции Литвы, программа Репрезентативного духового оркестра Министерства внутренних дел.

Представление подготовили кавалеристы и лошади, сотрудники Мобильного отряда полиции Вильнюсского округа, полицейские кинологи и их подопечные.

Представление дорожной полиции и мотоакробатов сменил демонстрация спуска из вертолёта бойцов Aras.

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Во время мероприятия действовала интерактивная зона ознакомления с действиями полиции, а также зона детских развлечений.

Интересующиеся работой полиции жители могли ознакомиться со специальными средствами, новейшими полицейскими автомобилями и мотоциклами, мобильным полицейским командным пунктом. Свою деятельность и имеющееся оборудование представили коллеги из иных учреждений и подразделений.

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