Литовская полиция не ожидала двойного роста убийств во время карантина

Как сказал Кишкис на пресс-конференции литовской полиции в пятницу, большая часть убийств связана с конфликтами в ближайшем окружении и с употреблением алкоголя.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела ранее на этой неделе сказал, что во время карантина в Литве было совершено 22 убийства, а за такой же период в прошлом году - 10 убийств.

По сравнению с весной 2019 года, число преступлений, связанных с насилием в ближайшем окружении (причинения незначительного вреда здоровью и угроз убить или ранить), увеличилось на 10,7% и на 16,5% соответственно.

Правда, общий уровень преступности во время карантина в стране снизился более чем на 7%, а процент некоторых преобладающих преступных деяний упал особенно заметно.

Нарушений общественного порядка, фальсификации денег и незаконного использования платежных средств стало меньше более чем на 40%. Также было совершено на 17% меньше краж.