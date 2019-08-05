Как сказал BNS представитель Вильнюсской полиции Томас Браженас, начато административное делопроизводство относительно нарушения общественного порядка.
"По поводу других (памятников – BNS) на данный момент сообщений у нас нет", – сказал представитель полиции.
С памятников Кудирке и Пятрасу Цвирке в понедельник утром были сняты таблички, адресованные мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу.
Литовская полиция сообщает, что на памятнике Кудирке в Вильнюсе около пяти часов утра была замечена табличка с надписью "Шимашюс, следующий - я?".
Сообщается, что вскоре сотрудники полиции сняли табличку с памятника, который находится напротив здания правительства.
Еще одна адресованная мэру Шимашюсу табличка в понедельник утром была замечена и на памятнике Цвирке – "Товарищ Шимашюс, я горжусь!".
Мэр Вильнюса ранее говорил, что будет добиваться демонтажа и памятника писателю Цвирке, однако против этого возражает Литовский союз писателей и художников, другие организации деятелей искусств.
Они призывают оценивать Цвирку не только как советского деятеля, но и как талантливого писателя, а также не уничтожать слепо знаки советской эпохи, оставляя такие объекты для образовательных и просветительских целей.
Не спешить с решениями призывает и Министерство культуры во главе с писателем, литературоведом Миндаугасом Кветкаускасом.
В конце июля по инициативе Шимашюса со стены библиотеки Академии наук им. Врублевских в Вильнюсе была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска Йонасу Норейке - генералу Ветре, на прошлой неделе муниципальный совет Вильнюса переименовал и аллею, носившую имя дипломата и офицера Казиса Шкирпы, в аллею Триколора.
Оба решения приветствовала Еврейская община Литвы, однако представители националистических организаций в среду проведут возле памятника Королю Миндаугасу акцию протеста.
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