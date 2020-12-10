Литовская полиция: на несоблюдающих правила карантина могут жаловаться соседи

Напомним, что ужесточенный порядок действует со среды - встречаться могут члены только двух семей, но не больше 10 человек. Эти указания заставили жителей менять планы, связанные с Рождественским праздником.

"Мои близкие в Каунасе, я в Вильнюсе. Родители еще не в группе риска и семья та же", – сказала LNK жительница Вильнюса.

Другая женщина рассказала, что в Швенченисе у нее есть сестра, она не знает, навещать ли ее в праздники.

"Обычно мы ездили на Рождество к дедушке, но в этом году не поедем", – сказала другая женщина.

Будет хаос. Эксперты предлагали ограничить общение одной семьей, но уходящие власти на это не решились.

ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что в стране много одиноких людей, это может стать проблемой.

"Они и без того одиноки и изолированы. Поэтому решили отказаться от такой рекомендации, ограничиться двумя семьями", – объяснил политик.

Авторы поправки отмечают, что сложно контролировать жителей.

"Конечно, мы можем увидеть определенные нарушения, например, соседи увидят, что кто-то организовал праздник. Возможно, соседи и сообщать об этом в полицию", – сказал Верига.

Полиция ждет более подробных указаний.

"Мы не собираемся проводит какие-то специальные рейды на частных территориях или в домах жителей. Надеемся, что люди будут сознательными и будут соблюдать эти требования. Если будет поступать информация о вечеринках, праздниках с участием большого числа людей, будем реагировать, – сказал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

Назначенный премьер Ингрида Шимоните во вторник сказала, что нет возможности поставить полицейского у каждой квартиры.

"Но я думаю, при таких обстоятельствах люди должны соблюдать это требование, ведь оно принято не просто так", – сказала политик.

Все помнят, что на Пасху, когда все было закрыто, люди общались в интернете. На это надеется президент Гитанас Науседа, который считает, что действующие ограничения пользы не принесут.

"В праздники эти семьи могут меняться - сегодня одна, завтра другая и т.д. Такой социальный пузырь не слишком ограничен, это не остановит распространение вируса", – сказал он.

Матонис в интервью lrt.lt сказал, что за нарушение действующих правил ждет штраф в размете 500-1500 евро, а юридических лиц - 1500-6000 еврп.