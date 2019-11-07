В конкурсе на покупку участвовали четыре компании.
24 апреля был подписан договор с ЗАО Autojuta о покупке небольших автомобилей со всем необходимым оборудованием.
Стоимость одного такого автомобиля – 33 333,80 евро, 7260 евро стоило оборудование, необходимое для деятельности полиции.
"Все оборудование внедрено с учетом особенностей деятельности полиции и того, что нередко стражам порядка приходится ездить по бездорожью, поэтому автомобили надежные", – сказал генкомиссар полиции Линас Пярнавас.
Автомобили уже передают комиссариатам округов, нуждающимся в обновлении парка. Первые автомобили вчера уже передали Шяуляйскому и Таурагскому округам.
Сейчас автопарк полиции состоит из 1572 автомобилей.
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