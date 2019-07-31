Это не первый случай, когда в ДТП погибает ребенок. По данным статистики Литовской полиции, в июне в ДТП погибла 9-летняя девочка.

"Расследование ДТП еще не завершено, есть лишь предварительные данные. Несчастье произошло в феврале, в Шилутском районе. Предполагают, что скорость была небезопасной, но пока нет точного ответа, расследование не завершено" – сказал в студии портала DELFI представитель дорожной полиции Витаутас Грашис.

По данным Литовской полиции, в июне 2019 года произошло 392 ДТП, на 136 больше, чем в июне 2018 года. В ДТП пострадал 481 человек, на 176 больше, чем в прошлом году. Погибли 18 человек (в 2018 - 10).

Грашис считает, что причиной тому - лето, время отпусков, люди расслабляются, теряют бдительность.

Он также заметил, что наиболее частая причина ДТП - превышение скорости. Согласно статистике, в июне - это 56% ДТП, в которых погибли люди.

Начальник Литовской дорожной полиции Грашис в передаче DELFI 11 подчеркнул, что не может быть и речи о том, чтобы допускали какие-то варианты допустимого превышения скорости.

"Хочу обратить внимания на то, что нет такого явления, как "нулевая степень толерантности". В ПДД нет никакой Там ясно сказано, на какой скорости и по каким дорогам можно ездить", – заметил он, сказав, что неважно, о каком превышении идет речь - на 5, 10 км/ч или больше.

Он также подтвердил, что вскоре должен перестать действовать порядок, когда водитель получает штраф в течение полугода. Сроки сократятся.

"Может, не все немедленно получают уведомления, когда фиксируют нарушения, поскольку нарушений много и иногда приходится ждать до полугода. Мы очень надеемся, что к концу года ситуация кардинально изменится, начнут автоматически выписывать протоколы – тогда водитель, нарушивший правила, превысивший скорость, сразу же получит уведомление", – заметил Грашис.