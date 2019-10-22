АО "Литовская почта" распространила сообщение, в котором сказано, что на этой неделе начинается регистрация на аукционы. Компания продает свои центральные здания в Вильнюсе – 23 октября, в Каунасе и Клайпеде – 24 октября. Надеются, что найдутся инвесторы, которые творчески "трудоустроят" эти здания.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Это уникальные здания, поэтому мы считаем, что лучшее, что с ними может случиться - это появление новых хозяев, которые реновируют их и сделают так, что они будут приносить пользу обществу", – цитируют слова гендиректора "Литовской почты" Аста Сунгайлене.

"В Каунасе, Вильнюсе и Клайпеде в центральных зданиях только небольшую часть помещения использовали для предоставления услуг. А присматривать надо за всем зданием, его надо отапливать, убирать, ремонтировать, для "Литовской почты" это слишком большая роскошь" – сказала Сунгайлене.

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