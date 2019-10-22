"Это уникальные здания, поэтому мы считаем, что лучшее, что с ними может случиться - это появление новых хозяев, которые реновируют их и сделают так, что они будут приносить пользу обществу", – цитируют слова гендиректора "Литовской почты" Аста Сунгайлене.
"В Каунасе, Вильнюсе и Клайпеде в центральных зданиях только небольшую часть помещения использовали для предоставления услуг. А присматривать надо за всем зданием, его надо отапливать, убирать, ремонтировать, для "Литовской почты" это слишком большая роскошь" – сказала Сунгайлене.
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