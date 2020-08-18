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Государственная компания "Литовская почта" предупреждает, что мошенники пользуются ее именем и рассылают письма с требованиями заплатить таможенный сбор.
Lietuvos paštas
Lietuvos paštas
© DELFI montažas

Компания предупреждает, что она не рассылает такие письма и не просит предоставить данные платежных карт.

"Таможенный сбор платят в почтовом отделении или, по просьбе клиента, с помощью банковского перевода", – указала компания.

"Литовская почта" указала, что сейчас решают эту проблему.

„Lietuvos paštas“ perspėja apie apgaulingus laiškus
„Lietuvos paštas“ perspėja apie apgaulingus laiškus
© Bendrovės nuotr.

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