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Государственная компания "Литовская почта" предупреждает, что мошенники пользуются ее именем и рассылают письма с требованиями заплатить таможенный сбор.
Компания предупреждает, что она не рассылает такие письма и не просит предоставить данные платежных карт.
"Таможенный сбор платят в почтовом отделении или, по просьбе клиента, с помощью банковского перевода", – указала компания.
"Литовская почта" указала, что сейчас решают эту проблему.
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