Компания сообщила, что впервые победила на таком конкурсе литовской армии. БТР будут доставлены по железной дороге, автомобильным транспортом и судами.
Первые БТР, по сообщению компании, уже на пути в Литву, а вся тяжелая военная техника будет доставлена армии в течение двух месяцев.
С 2016 года ЛЖД предоставляет услуги логистики союзникам из стран НАТО, которые прибывают на учения в Балтийские страны. Компания уже выполняла заказы вооруженных сил Бельгии, Германии, Франции, Италии, Чехии, США и других.
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