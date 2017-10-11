Находящаяся в госуправлении компания "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai) доставит из Германии в Литву 145 бронетранспортеров.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Компания сообщила, что впервые победила на таком конкурсе литовской армии. БТР будут доставлены по железной дороге, автомобильным транспортом и судами.

Первые БТР, по сообщению компании, уже на пути в Литву, а вся тяжелая военная техника будет доставлена армии в течение двух месяцев.

С 2016 года ЛЖД предоставляет услуги логистики союзникам из стран НАТО, которые прибывают на учения в Балтийские страны. Компания уже выполняла заказы вооруженных сил Бельгии, Германии, Франции, Италии, Чехии, США и других.

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