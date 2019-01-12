"Суд утверждает, что брак зависит от пола, а семья не зависит от пола. Таким образом, постановление суда отдаляет друг от друга эти, по нашему мнению, связанные по сути своей понятия", - говорится в комментарии Литовской епископальной конференции (ЛЕК), предоставленном BNS.
"Брак является основой семьи: и семью нельзя понять и объяснить без брака", - утверждает ЛЕК.
Как полагает церковь, обнародованное в пятницу постановление КС способствует тому, чтобы в обход сейма в правовую систему Литвы была введена новая правовая категория - однополая семья или семейные отношения.
"Вряд ли сами создатели Конституции согласились бы с тем, что КС утверждает в постановлении - что конституционное понятие семьи является нейтральным в отношении пола", - говорится в комментарии.
КС обнародовал решение, рассмотрев дело о правах геев, заключивших брак за рубежом.
КС Литвы заявил, что Литва должна предоставить вид на жительство иностранному гражданину, который в другом государстве заключил брак с литовцем того же пола, хотя Литва сама и не разрешает однополые браки.
По мнению ЛЕК, толкование суда относительно конституционного понятия семьи не соответствует учению церкви.
В КС обратился Главный административный суд Литвы. В нем рассматривается дело, в котором гражданин Беларуси, заключивший брак с гражданином Литвы в Дании, обжалует решение Департамента миграции не выдавать ему вид на жительство в Литве.
По мнению суда, ограничение права на воссоединение семьи лиц одного пола не согласуется с запретом на дискриминацию и положениями, защищающими человеческое достоинство.
КС пояснил, что закон, регулирующий правовое положение иностранцев, не запрещает выдавать разрешения на основании брака, заключенного однополыми лицами за границей.
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