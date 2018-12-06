По сведениям ЛДАД, стадо зубров было обнаружено на 54-м км дороги, у Ариставы. Однако специалисты указали, что животные в любой момент могут выйти на дорогу, поэтому надо проявлять осторожность.

Дирекция напоминает, что по всей стране дороги скользкие, поэтому быстро остановиться в случае необходимости не получится. Водителям следует выбирать не максимально допустимую, а безопасную скорость движения.