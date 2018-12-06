Литовская дирекция автомобильных дорог предупреждает водителей, которые ездят по дороге A8 из Паневежиса в Кедайняй. На этой дороге было замечено мигрирующее стадо зубров, поэтому водителям следует проявлять бдительность.
Perspėjo apie stumbrų bandos migraciją
© LAKD nuotr.

По сведениям ЛДАД, стадо зубров было обнаружено на 54-м км дороги, у Ариставы. Однако специалисты указали, что животные в любой момент могут выйти на дорогу, поэтому надо проявлять осторожность.

Дирекция напоминает, что по всей стране дороги скользкие, поэтому быстро остановиться в случае необходимости не получится. Водителям следует выбирать не максимально допустимую, а безопасную скорость движения.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Подготовка к акции протеста в Вильнюсе: автобусы для участников и вооруженная полиция (22)

9 декабря в Вильнюсе жители Литвы проведут шествие и...

В выходные дни погода в Литве резко изменится

В ближайшие дни в Литву придет зона низкого давления. В...

Гарри Каспаров в Вильнюсе: Агония режима может быть продолжительной и кровавой (117)

Говорить о возможности перестройки российского...

В воскресенье временно не будет курсировать рождественский поезд (5)

В воскресенье, 9 декабря, временно не будет курсировать...

Вильнюс в числе 25 городов с самыми красивыми рождественскими елками (10)

Вильнюс снова удивляет мир, на этот раз американский...

TOP новостей

Подготовка к акции протеста в Вильнюсе: автобусы для участников и вооруженная полиция (22)

9 декабря в Вильнюсе жители Литвы проведут шествие и...

Гарри Каспаров в Вильнюсе: Агония режима может быть продолжительной и кровавой (117)

Говорить о возможности перестройки российского...

Участники Форума свободной России в Вильнюсе: "ЕC – это спонсор путинизма, большая война неизбежна" (173)

Европейский Союз является спонсором путинизма. Об...

Улучшаются условия для работающих в Литве украинцев: платить будут не меньше, чем литовцам (64)

Работающим в Литве украинцам за такую же работу на том...

Литва расширила "черный список" россиян в связи с событиями в Керченском проливе (65)

Литва в пятницу расширила "черный список" граждан...