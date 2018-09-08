С 1-го октября Литовская биржа труда вместе в десятью территориальными биржами станет одной юридической единицей – Службой занятости, говорится в сообщении учреждения.
Darbo birža
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Служба занятости будет оказывать услуги соискателям работы и работодателям по всей Литве, в переходный период клиенты будут обслуживаться как обычно.

В сообщении указывается, что при осуществлении реорганизации системы Биржи труда целью является увеличение числа специалистов, работающих напрямую с клиентами в регионах – как с ищущими работу лицами, так и с работодателями.

Литовская биржа труда вскоре станет Службой занятости
© DELFI / Audrius Solominas
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Большее количество консультантов, обслуживающих клиентов, позволит уменьшить приходящуюся на одного сотрудника среднемесячную нагрузку работы с клиентами до 30% (с 405 до 275 клиентов) и предлагать более индивидуализированные услуги.

Часть рабочего времени консультанты посвятят подготовке к запланированным встречам, поиску возможностей альтернативной занятости, анализу кандидатов и выбору актуальных для них предложений работы.

"Сегодняшние потребности общества и вызовы рынка труда вынуждают учреждение изменяться. Задача консультантов Службы занятости – идентифицировать, кого не хватает на рынке труда, помочь людям получить дополнительные навыки и успешно вернуться на рынок труда", – заявила руководитель Литовской биржи труда Лигита Валалите.

Ligita Valalytė
Ligita Valalytė
© DELFI / Kiril Čachovskij

Заявляется, что больше внимания будет уделено ведению случая – находятся специалисты, работающие только с определёнными группами соискателей работы, например, с инвалидами, военными и должностными лицами, молодёжью.

Для профилактики безработицы начинается оказание услуг по переподготовке работающих лиц, создаются новые средства поддержки занятости, позволяющие быстрее и легче приспособиться к изменяющимся требованиям рынка труда и обеспечивающие возможность учиться на протяжении всей жизни.

У каждого работодателя будет постоянный консультант, личный руководитель, который поможет в процессе поиска работников, организует профессиональный отбор, займётся решением индивидуальных ситуаций конкретного работодателя. В поисках наиболее устойчивых решений занятости ориентироваться будут на сотрудничество с ассоциированными структурами бизнеса, неправительственными организациями, самоуправлениями.

Также в целях увеличения доступности услуг и обеспечения их качества усиливаются области электронных услуг и обслуживания клиентов по телефону. Жители страны, позвонив по короткому информационному номеру 1883, могут быстрее и проще узнать необходимую информацию по запросам рынка труда. Желающие зарегистрироваться в службе занятости могут это сделать в любое время по интернету, выбирая наиболее подходящее для них время визита – так можно будет избежать ожидания после прибытия в отделы службы занятости и увидеть запланированную рабочую нагрузку консультантов.

Также будут оптимизированы функции общественного администрирования учреждений, такие, как финансы, управление персоналом, имуществом, общественные закупки, IT-обслуживание, будет уменьшаться количество работников, исполняющих руководящие и административные функции. Количество ставок всей системы уменьшается на 10 % – с 1434 до 1290 рабочих мест.

Darbo birža tampa Užimtumo tarnyba
Darbo birža tampa Užimtumo tarnyba
© Bendrovės archyvas

Службу занятости составят семь департаментов – департаменты обслуживания клиентов в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шауляй и Паневежисе, а также Департамент осуществления политики рынка труда и занятости и Департамент финансов права и закупок. Также выполняется методическое руководство – стандартизируются услуги по всей Литве, прогнозирование рынка труда, наблюдение и анализ, обеспечение качества.

Литовская биржа труда вскоре станет Службой занятости
© DELFI / Mindaugas Ažušilis
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