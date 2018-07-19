"Сегодня вечером (в среду - BNS) примерно в 17 часов, Латвия обратилась к Литовской армии, попросила вертолёт. (...) Он уже прибыл на территорию Латвии", - сообщил BNS в среду вечером офицер по связям с общественностью Сводного штаба Литовской армии капитан Томас Пакалнишкис.
Пожар в районе Валгдала муниципалитета Талси охватывает площадь около 100 гектаров.
Пожарным в борьбе с огнем помогают вертолёт Латвийской армии, местные предприниматели, лесники.
Из-за задымленности вследствие лесных пожаров пришлось эвакуировать жителей близлежащей деревни Стикли.
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