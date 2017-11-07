Как сообщило министерство обороны Литвы, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис во вторник, в Финляндии на встрече с секретарем по вопросам обороны США Джеймсом Мэттисом информировал о решении обратиться к правительству США по вопросу возможности приобретения бронированных внедорожников.
Транспортные средства планируется приобрести у компании Oshkosh defence . Если правительство США одобрит эту сделку, то внедорожники L - ATV (англ. Light Combat Tactical All - terrain Vehicle ) будут произведены вместе с внедорожниками, предназначенными США и вооруженным силам других стран.
Министр отказался называть BNS сумму, которая может быть выделена на эту покупку. Он отметил, что американская техника выбрана по соотношению цены и качества.
"В смысле времени и важности это стратегическая закупка после (БМП) Boxer , гаубиц и систем ПВО средней дальности. Поэтому мы и ориентируемся на соответствующую цену", - сказал Р. Кароблис в телефонном интервью из Хельсинки.
По его словам, переговоры с производителем внедорожников планируется завершить в 2018 или в начале 2019 года, а первая техника может быть поставлена в Литву в 2021 году.
"Оценивая потенциальные угрозы и использование такого типа техники для выполнения как задач по обороне края, так и участия в международных операциях, литовская армия выявила нехватку внедорожников. Эта нехватка появилась по причине естественного износа имеющегося парка армейских вездеходов и роста потребности в развитии армии", - заявил министр.
Сейчас в литовской армии используются бронированные внедорожники HMMWV и Toyota Land Cruiser 200.
Литовский министр и глава Департамента обороны США также обсудили намерения Литвы отправить военных Сил спецопераций (ССО) в Сирию и Ирак, где возглавляемая американцами международная коалиция борется с группировкой "Исламское государство".
В октябре Сейм Литвы санкционировал отправку со следующего года в эту операцию до 30 военных, которые смогут не ограничиваться работой на учебных базах, в отличие от литовских военных инструкторов, которые обучают в Ираке местные силы безопасности.
Р. Кароблис подчеркнул, что решение об отправке ССО пока не принято, поскольку необходимо согласовать с американцами вопросы обеспечения и безопасности литовских военных.
"Ведутся технические дискуссии с американской стороной. (...) Выход инструкторов за пределы базы означает, что у нас должна быть бронированная техника, которую, как мы надеемся, обеспечит США", - сказал министр.
В этом году США оставили постоянную ротацию сухопутных сил в Литве, и будут прибывать сюда только на время военных учений. Министр отметил, что "хотелось бы более значительного" присутствия США в Литве, но подчеркнул, что американцы активно участвуют в прочих оборонных сферах.
С начала года в Балтийских странах и Польше были дислоцированы международные батальоны НАТО. В Польше также сформирована бригада из американских военных.
Литва надеется, что после вывода сухопутных сил американцы внесут вклад в создание региональной системы ПВО, продолжат инвестиции в военную инфраструктуру в регионе, будут участвовать в региональном оборонном планировании.
В августе прошлого года был подписан договор о приобретении 88 БМП Boxer, его стоимость 386 евро. Первые несколько машин должны быть поставлены в Литву в конце этого года, все БМП будут доставлены к 2021 оду.
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