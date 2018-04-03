По словам главы Центра демографических исследований Университета им. Витатутаса Великого Валдиславы Станкунене, это связано с пришедшей позднее в Восточную Европу западной тенденцией переноса создания семей на более поздний возраст.

Литовки также склонны заводить детей несколько позже, поэтому, по словам демографа, для поощрения рождаемости важно создавать надлежащие условия для согласования семьи и профессиональной деятельности.

По данным "Евростата" за 2016 год, которые были опубликованы на минувшей неделе, самыми молодыми мамами - в среднем в 26 лет становятся болгарки, далее следуют румынки (26,4), латышки (26,8), жительницы Словакии (27), польки (27,2) и литовки (27,3). В среднем позднее всех в Европе рожают итальянки - в 31 год.

По сравнению с данными прежних исследований, литовки все позже становятся мамами: в 2014 году в среднем первый ребенок рождался в 27 лет, в 2010-ом – в 26. Десять лет назад этот показатель в среднем составлял 25,6 лет, а двадцать лет назад - 23 года.

По словам демографа, эти цифры свидетельствуют о трансформации семьи, о том, что Литва догоняет тенденции, преобладающие в Западной Европе: семьи создаются позднее, они бывают менее стабильными, создаются иным способом, количество детей сокращается, они рождаются в более позднем возрасте.

Большинство литовок - 67% родили первого ребенка в возрасте от 20 до 29 лет, четверть женщин родили первенца в возрасте старше 30 лет, и немногим более 6% - будучи подростками. В возрасте старше 40 лет родили первенца 1% литовок.