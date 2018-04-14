Ольга, мать двоих детей, не чувствует себя в этой стране эмигранткой и в Литву возвращаться не собирается. И всё-таки она признает, что эмигрантский хлеб нелёгкий, а первого встреченного в Ирландии литовца она до сих пор не может забыть.

"Я не ехала туда на заработки или учёбу, приехала просто в отпуск навестить знакомых, теперь я смеюсь, что мой отпуск затянулся на 17 лет", - шутит женщина.

Спустя две недели отпуска в Ирландии она вернулась в Литву, где работала кассиршей в магазине, однако в скором времени женщина решила взять месяц отпуска за свой счёт и снова отправилась в Ирландию.

"Уже находясь в Ирландии, я написала работодателю, что не вернусь. Подумала, мне 21 год, я молодая, возможно, за границей больше заработаю. Такой юношеский максимализм", - говорит собеседница.

Однако не все было так просто. Молодая девушка через агенство по трудоустройству нашла работу в ангаре, в котором должна была собирать шампиньоны и работать порой приходилось сутками, а из-за используемых в производстве химикатов начались проблемы со здоровьем.

"Первый год был очень сложным, из-за химикатов, которыми опрыскивали грибы, начался кашель. Иногда в ангаре я проводила по 3 часа, а иногда и по 20 часов, все зависело от магазинов, в которые мы поставляли шампиньоны, от количества заказов", - рассказывает женщина.

В маленьком городке, где жила Ольга, в основном жили ирландцы и всего один литовец, которого женщина помнит до сих пор.

Olga De Vignat © Asmeninis albumas

"Каждые три месяца нам надо было продлевать рабочие визы. Я английского языка ещё не знала, поэтому обратилась к нему за помощью. Он просто подал мне учебник английского и сказал - вот тебе помощь, однажды ты меня поблагодаришь за это, и всё. Ушла я с этим словарём, переводила, писала, сидела полдня, пока продлила визу. Сначала злилась на него, что не хотел мне помочь, но сейчас на самом деле я ему очень благодарна, потому что таким образом я и выучила язык", - вспоминает Ольга.

После работы в ангаре женщина работала на заводе, где паковала яйца в коробки. Спустя несколько лет она забеременела, поэтому работодатель позволил ей перейти на сидячую работу и проверять яйца у автомата. Отцом ребёнка и первым мужем Ольги был литовец, они прожили вместе пять лет, однако общая жизнь не сложилась.

Вторым мужем женщины стал ирландец, с которым они открыли продуктовый магазин.

"Сначала в магазине знакомого моего мужа я работала главным кассиром, раскладывала товар и так далее. Пока он не предложил перенять у него бизнес, так как у него и так было много магазинов. И в итоге мы решили, что займёмся этим делом, взяли кредит и открыли свой магазин. В это я выложила все свои сбережения, мужу пришлось продать катер, с которым он ездил на конкурсы рыбалки в Италию и Испанию. Первый год был очень сложным, работали по семь дней в неделю, чтобы быстрее отдать долги. Сейчас уже работаем без долгов, у нас работает несколько людей, которые работают по выходным", - рассказывает женщина.

Ольга рада, что наконец магазин дает прибыль.

"Оборот хороший, можем и еду себе позволить, и за аренду заплатить, и детям что-то купить и несколько раз в год с детьми по миру путешествовать. Сейчас собираемся покупать дом, однако дома здесь не дешёвые, так что всё непросто", - костатирует она.

В Литву женщина возвращаться не собирается: "Конечно, никогда не говори никогда, но сейчас уж точно не собираюсь возвращаться. Друзья и знакомые говорят, что у нас тут дешевле, чем в Литве, это очень удивляет, я спрашиваю, как же так может быть. Надо будет обратить внимание на цены в Литве. Мама постоянно говорит с находящейся в Литве сестрой и, насколько мне известно, она получает 300 - 400 евро в месяц. Здесь столько люди в неделю получают, продукты даже дешевле. Правда, здесь в Ирландии дороже обходится аренда жилья, так что есть и свои минусы и свои плюсы", - говорит Ольга.