32-летняя гражданка Литвы Мирга Гражините-Тила была признана лучшим дирижером мира, сообщает международный интернет-портал Classic FM.
© Asmeninio albumo nuotr.

Classic FM представил 10-ку лучших дирижеров-женщин мира, первое место в списке заняла Гражините-Тила, которая, по данным портала, завоевала концертные залы своей невероятной энергетикой и страстью. Гражините-Тила стала известна в мире после того как стала дирижером Бирмингемского городского симфонического оркестра, ее дебют состоялся за пультом Лос-Анджелесского филармонического оркестра.

В числе последних достижений Гражините-Тила – договор с легендарной компанией Deutsche Grammophon: она - первая женщина-директор, подписавшая с компанией долгосрочный контракт.

На втором месте в списке - француженка Лоранс Экильбе, на третьем – мексиканка Алондра де ла Парра.

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