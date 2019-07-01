Жители Литвы все чаще отказываются от эмиграции, а некоторые эмигранты даже возвращаются на родину. "За границей, если ты хороший специалист, у тебя есть навыки, но ты говоришь с акцентом – высокую должность не получишь", – сказал Андрюс Пошка, который прожил в Швеции 6 лет.

Он сказал, что устроился в сферу общепита безо всякого опыта работы. Пошка мечтал стать шеф-поваром.

"Я хотел работать поваром, в Швеции моя мечта сбылась. В Литве в этой сфере утвердиться, казалось, невозможно. Я выбрал Швецию, где за эту довольно несложную работу платят хорошо. Когда я уехал, получил работу, потом другую, делал карьеру. Если бы я остался в Литве, то мне пришлось бы учиться, проходить практику, а я не мог себе этого позволить", – сказал Пошка.

По его словам, в Швеции можно жить даже на минимальную зарплату. Условия труда там хорошие, профсоюзы влиятельные, время работы строго регламентировано. В Швеции, по его словам, работников никто не эксплуатирует, дают выходные, если болеешь, если надо присмотреть за детьми.

Andrius Poška © Asmeninins albumas

"Там уходишь вечером с работы, и тебе не звонят, не мешают. Я работал в Литве, знаю, какие тут условия. Я всегда приходил на работу раньше, а уходил последним, в Швеции это работодателям пришлось бы не по душе. Там время работы строго регламентировано.

Сначала зарплата была фиксированная, потом она стала расти, в месяц я зарабатывал 10 000-12 000 крон (1000-1200 евро – DELFI). В последние годы зарплата была 17 000-18 000 крон (1700-1800 евро – DELFI) плюс чаевые", – рассказал Пошка.

Поскольку он учился в Дании, к скандинавской культуре он привык быстро. Однако Пошка заметил, что найти друзей среди шведов непросто. Барьером было и плохое знание языка.

"Я старался участвовать в разной деятельности, например, в деятельности Союза литовской молодежи Швеции. Мы организовывали разные мероприятия. Одно из самых серьезных – день музыки, на который приглашали Андрюса Мамонтоваса, Куялисов, местных литовцев-исполнителей. Я вел Что? Где? Когда?, мы всегда что-то придумывали", – поделился воспоминаниями Пошка.

Единственным недостатком было то, что он жил далеко от семьи и детей. Однако со временем семья переехала к нему.

"Дети легко адаптировались, жене было сложнее. Дети посещали детский сад, быстро выучили шведский. Мы учили их литовскому. Жена там так и не освоилась, семья распалась, они уехали в Литву. Дети в Литве забыли шведский", – рассказал Пошка.

Он сказал, что вернулся на родину ради детей, которые после развода жили в Литве. Он хотел видеться с ними чаще.

"Я остался на несколько лет в Швеции, поправил свое финансовое положение и решил вернуться. Если бы не дети, я бы остался за границей, больше меня в Литву ничего не манило", – рассказал Пошка.

Он сказал, что в Литве он с проблемами не столкнулся.

"На третий день я нашел жилье и несколько мест работы. Я устроился в ресторан Stikliai, о работе в котором мечтал. Я с удивлением узнал, что шеф-повар этого ресторана тоже работал в Швеции. Никаких проблем не возникает, поскольку шеф понимает мое отношение к работе и знаком со шведской культурой.

Через месяц меня повысили. Сейчас я - помощник шефа", – сказал Пошка.

Он доволен, что вернулся на родину. Здесь у него любимая работа и дети. Пошка сказал, что не надо бояться возвращения в Литву, в Литве можно жить. ПО его словам, если человек осмелился уехать жить и работать за границу, то вернуться ему только легче.

"Люди, которые боятся вернуться, должны иметь важную цель, ради которой они возвращаются. Если ты надеешься, что тебя здесь ждут и все будет хорошо, то надо знать, что это не так. Моя история показывает, что бояться не надо, надо пытаться", – сказал Пошка.