Стримайтис летел самолетом Boeing 737-800 на лыжный курорт в город Бергамо. Кроме него на борту были только двое пилотов и обслуживающий персонал в количестве пяти человек.
Этот самолет турагентство Novaturas арендовало для того, чтобы доставить домой группу литовских туристов. Поэтому билеты продавали только в одну сторону — до Бергамо. Стримайтис оказался единственным, кто купил такой билет. По его словам, такое он испытал первый раз в жизни, пишет RTVI.
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