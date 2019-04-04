Стримайтис летел самолетом Boeing 737-800 на лыжный курорт в город Бергамо. Кроме него на борту были только двое пилотов и обслуживающий персонал в количестве пяти человек.

Этот самолет турагентство Novaturas арендовало для того, чтобы доставить домой группу литовских туристов. Поэтому билеты продавали только в одну сторону — до Бергамо. Стримайтис оказался единственным, кто купил такой билет. По его словам, такое он испытал первый раз в жизни, пишет RTVI.