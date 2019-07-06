Портал призвал литовцев, находящихся в разных странах мира, делиться запечатленными кадрами.

Глава инициативы "Национальная песнь" вокруг света" Раймундас Даубарас сказал, что за 10 лет проект так разросся, что сейчас люди уже сами охотно собираются в разных уголках мира и исполняют гимн Литвы.

"В акции участвуют все, как стрелки, так и скауты организуют разные мероприятия, участвуют и крупные торговые сети, радиоканалы. Самый большой перелом наступил в прошлом году, когда мы пригласили к участию в инициативе 4 млн. литовцев. (...) Это стало инициативой самих людей", – сказал Даубарас.

В первый раз в 2009 году литовцев призвали вместе исполнить гимн по случаю 1000-летия Литвы.

На Лукишкской площади в Вильнюсе гимн исполнили несколько тысяч человек.