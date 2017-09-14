Два гражданина Литвы возвращаются с разоренного ураганом "Ирма" острова Сен-Мартен в Карибском море.
© Reuters / Scanpix

МИД Литвы в четверг сообщил, что один литовец прилетает в Лондон, другой - в Вильнюс. Они были эвакуированы в сотрудничестве с кризисным центром МИД Испании.

По данным МИД, на островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми в Карибском море еще остается семь граждан Литвы.

Ураган "Ирма" на прошлой неделе обрушился на Карибский регион, а в выходные стихия достигла архипелага Флорида-Кис. Общее число жертв урагана достигает по меньшей мере 40 человек.

МИД не располагает данными о пострадавших гражданах Литвы в американском штате Флорида.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

Литовцы возвращаются с разоренного ураганом "Ирма" Сен-Мартена (2)

Два гражданина Литвы возвращаются с разоренного...

Как в Литве спасают болотных черепах (1)

В последние десятилетия популяции пресмыкающихся...

Почему число жителей страны сокращается, а расходы государства - нет (23)

В конце каждого года парламент решает вопрос...

На новых стоянках – печальная картина (14)

Летом этого года были представлены новые стоянки...

Глава Кнессета в Вильнюсе вручил награду семье, спасшей во время холокоста еврейку (5)

Председатель израильского Кнессета Юлий-Йоэль...

TOP новостей

Почему число жителей страны сокращается, а расходы государства - нет (23)

В конце каждого года парламент решает вопрос...

Йонас Вайткус Russian Drama Theatre in Vilnius

Йонас Вайткус: положение Русского театра — это трагедия! (89)

"Министерство культуры нас ставит в странное положение...

Прославившееся скандалами кафе открылось и в Каунасе (10)

Одно из самых скандальных заведений общепита - Keulė Rūkė -...

На новых стоянках – печальная картина (14)

Летом этого года были представлены новые стоянки...

В Regitrа во время экзамена поймали мошенника (5)

14 сентября утром в вильнюсском филиале Regitrа был...