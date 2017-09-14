МИД Литвы в четверг сообщил, что один литовец прилетает в Лондон, другой - в Вильнюс. Они были эвакуированы в сотрудничестве с кризисным центром МИД Испании.
По данным МИД, на островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми в Карибском море еще остается семь граждан Литвы.
Ураган "Ирма" на прошлой неделе обрушился на Карибский регион, а в выходные стихия достигла архипелага Флорида-Кис. Общее число жертв урагана достигает по меньшей мере 40 человек.
МИД не располагает данными о пострадавших гражданах Литвы в американском штате Флорида.
Литовцы возвращаются с разоренного ураганом "Ирма" Сен-Мартена (2)
Два гражданина Литвы возвращаются с разоренного...
Почему число жителей страны сокращается, а расходы государства - нет (23)
В конце каждого года парламент решает вопрос...
Глава Кнессета в Вильнюсе вручил награду семье, спасшей во время холокоста еврейку (5)
Председатель израильского Кнессета Юлий-Йоэль...
TOP новостей
Почему число жителей страны сокращается, а расходы государства - нет (23)
В конце каждого года парламент решает вопрос...
Йонас Вайткус: положение Русского театра — это трагедия! (89)
"Министерство культуры нас ставит в странное положение...
Прославившееся скандалами кафе открылось и в Каунасе (10)
Одно из самых скандальных заведений общепита - Keulė Rūkė -...
В Regitrа во время экзамена поймали мошенника (5)
14 сентября утром в вильнюсском филиале Regitrа был...