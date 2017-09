МИД Литвы в четверг сообщил, что один литовец прилетает в Лондон, другой - в Вильнюс. Они были эвакуированы в сотрудничестве с кризисным центром МИД Испании. По данным МИД, на островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми в Карибском море еще остается семь граждан Литвы. Ураган "Ирма" на прошлой неделе обрушился на Карибский регион, а в выходные стихия достигла архипелага Флорида-Кис. Общее число жертв урагана достигает по меньшей мере 40 человек. МИД не располагает данными о пострадавших гражданах Литвы в американском штате Флорида.

