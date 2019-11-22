В России богатые любят хвастаться своим богатством – громко рассказывать о покупках, чтобы все увидели. Новый автомобиль, шуба из шкур редкого животного, позолоченные часы и т.д. Журналист Гасановас отметил, что знает лишь две страны в мире, где очень важно, чтобы бренд на одежде был максимально на виду, бросался окружающим в глаза. Что это за страны? Россия и Китай. Об этом вам могут рассказать эмигранты, работающие в роскошных магазинах Лондона и Нью-Йорка. Например, Yves Saint Laurent, Armani или Prada. Нет логотипа – россияне или китайцы брать товар не будут. Поэтому дизайнеры производят товары с логотипами специально для этих рынков.

Литовцам это кажется безвкусицей, поэтому горько признавать, что и у нас в стране остались такие господа старой "советской" закалки. Пройдет несколько десятилетий, и, вероятно, их число сильно сократится. Вырастет новое поколение, на которое российская пропаганда не влияет. Нынешняя литовская молодежь больше ценит качество, сдержанность, а состоятельные люди одеваются очень просто (синие джинсы и черная водолазка), ездят не просто на обычных авто, а на общественном транспорте. Это хорошие примеры. Мы идем в верном направлении, считает Гасановас. Он отметил, что это введение сделал для того, чтобы объяснить, что этот опыт отдыха в Санкт-Петербурге не отвечает его обычным требованиям к путешествию.

Просто состоятельные россияне всюду демонстрируют свою роскошь, мишуру, поэтому хочешь-не хочешь начинаешь мечтать пожить в роскоши. Несколько телепередач в Литве показывали жизнь олигархов в Москве и Санкт-Петербурге.

Сейчас такие передачи показывают реже, но они встречаются. Многие сидят у экранов и думаю: "Эх, мне бы так, но это невозможно". А вот и нет, то, что показывают российские каналы, стоит не так уж и дорого – особенно сейчас, когда у нас есть евро.

Начнем с того, что в Санкт-Петербург можно попасть по бесплатной электронной визе. Проще и быстрее всего добраться туда на самолете из Вильнюса. Билет туда-обратно стоит 130-140 евро.

Чтобы увидеть город, не хватит и недели. В городе много театров. Но надо иметь в виду, что попасть туда нелегко, на хорошие концерты и постановки билеты раскупают заранее. Стоимость билетов - от 5 до 100 евро.

Однако если вы просто хотите насладиться роскошью - вкусно поесть и развлечься – хватит нескольких дней или выходных. Это было бы таким коротким бегством из Литвы в окружение олигархов в России. Журналист, не экономя, подсчитал, что на двоих такой комфорт будет стоить 300 евро. В эту сумму входит гостиница, местный транспорт, еда и развлечения. По 150 евро на человека. Звучит нестрашно.

Начнем с гостиницы. Надо иметь в виду, что вариантов много, одних 5-звездочных гостиниц несколько десятков. А цены в них очень разные. Например, в Rocco Forte Astoria Hotel или Belmond Grand Hotel Europe за ночь придется заплатить 184 евро, а в гостинице мировой величины Kempinski Hotel Moika 22 – 205 евро. А вот в гостинице Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg за ночь придется выложить 390 евро. В городе есть максимум, который платить журналист не рекомендует. Это будут деньги на ветер. Тот же комфорт, мишура, швейцары, горничная, приходящая три раза в день и бесплатный бокал шампанского при регистрации вас ждут и в более дешевых местах.

Конечно, с сетью Four Seasons ни одна гостиница не сравнится. Там у них действительно стоит побывать хоть раз в жизни, подарив себе ночь в раю. Но лучше это делать в Нью-Йорке, на Бали или Сейшельских островах. Там они самые лучшие. Если ближе – то в Будапеште.

А в Санкт-Петербурге, журналист сам испробовал, и рекомендует остановиться на Boutique Hotel The Gamma, открытой в 2017 году. За ночь на двоих вы заплатите 94 евро. Для сравнения – в Лондоне или Париже за такие деньги можно получить махонький номер в гостинице экономического класса. В Санкт-Петербурге 5-звездочная гостиница Boutique Hotel The Gamma понравится вам с первого взгляда – много растений, как в зимнем саду, скульптуры, современная мебель, замечательные запахи и услужливый персонал. Если вы раньше никогда не останавливались в 5-звездочной гостинице, знайте, – каждый вечер, вернувшись в номер, найдете на краю кровати что-нибудь вкусное.

В номере великолепная ванная, однако настоящим господам будет недоставать джакузи, его почему-то нет, только душевая. Но не стоит за такую цену возмущаться на этот счет. Лучше похвалите мягкую кровать. Журналист советует посетить и ресторан гостиницы Nok, а также бар Sculptors.

Туристам стоит знать, что в Москве и Санкт-Петербурге есть продовольственные магазины с товарами разного уровня. Есть магазины для всех, обычные – как что у нас, может, только хаоса в них больше. О них на этот раз журналист не рассказывает.

Он представляет магазины для богатых – для миллионеров, как сказал местный таксист.

Такие магазины носят название "Азбука вкуса" и "Глобус Гурмэ". Проживающие в России литовцы, возможно посмеются, скажут - какая там роскошь, просто магазины красивее и все. Да, они красивые, но и ценами своими простых местных жителей пугают, особенно тех, которые получают всего несколько сот евро в месяц. Журналист спрашивал людей на рынке и в метро, ходят ли они в магазины "Азбука вкуса". По его словам, люди едва ли не божились, говоря, что нет. Туда ходят в основном состоятельные люди, а у магазинов стоят роскошные авто. Товары там – отборные, в основном импортные. Испанская и итальянская колбаса, сыры, американские соусы, экзотические овощи и т.д.

В магазинах "Азбука вкуса" и "Глобус Гурмэ" продают и хорошие российские товары в других упаковках. Здесь стоит покупать гостинцы. Богатые россияне приезжают в эти магазины за хорошей водкой и другими алкогольными напитками.

Интересно, что несмотря на то, что товары здесь эксклюзивные, цены литовцев не пугают. Все стоит, как у нас – в обычных литовских магазинах. Даже некоторые товары те же. То, что у нас можно купить везде, в Санкт-Петербурге - роскошный деликатес. Но нам есть и чему позавидовать. Например, в Литве нет чипсов со вкусом крабов или пельменей с дичью, а здесь есть.

Тем, кто хочет окутать себя роскошью, стоит заглянуть в ТЦ "Магазин Купцов Елисеевых". Журналист считает, что это один из самых красивых торговых центров в мире. Все блестит золотом, каждый акцент, каждая деталь – словно не в магазине, а в музее.

Там действуют небольшие магазинчики с роскошными товарами - если это сыры, то с трюфелями, если булочка, то с марципанами. Один из самых популярных отделов – отдел, где продают рыбу и икру. Икра стоит дорого, за маленькую баночку придется отдать от 55 до нескольких сот евро. Если вы не хотите тратиться, то покупать здесь ничего не надо, но вот выпить чаю с булочкой - рекомендуется.

Чаепитие здесь проходит под пальмой с хрустальными светильниками. Пальма стоит в центре торгового центра. Вокруг стоят небольшие столики. Две чашки чаю и пирожные на десерт будут стоить чуть больше 10 евро. Например, шоколадное суфле стоило всего 2,50 евро. Можно взять бутерброды с икрой - за три маленьких заплатите 11 евро.

На балконах ТЦ играют музыканты.

И в завершении темы магазинов - в Санкт-Петербурге есть крупнейший ТЦ России - торгово-развлекательный центр Galeria Shopping Mall. В 5-этажном ТЦ располагаются 300 магазинов, 28 ресторанов и кафе и 10 кинозалов.

В выходные туда лучше не ходить из-за большого числа посетителей. Цены там не пугают. Многие товары, по словам Гасановаса, в России дешевле, чем в Литве – правда, импортные вещи популярных мировых брендов - дороже. Например, ботинки Timberland, которые в Вильнюсе стоят 170 евро, там стоят 220. В магазине Top Man мужская рубашка, которая в Лондоне стоит 30 фунтов, в России стоит 70 евро. А вот товары местных производителей дешевые, например, сладости и косметика.

Если вы захотите провести роскошные выходные, то наверняка, пойдете в ресторан. Каждый поход будет стоить 20-30 евро на двоих, если с алкогольными напитками, то 40-50 евро.

Для начала - классика. Местные богачи ходят в ресторан Palkin Restaurant. Здесь раньше находилось место, где обедали Достоевский, Чехов, Менделеев, Чайковский и другие известные люди. Хозяева постарались сделать так, чтобы ничто здесь не изменилось.

В ресторане Palkin вы увидите деревянный пол, фрески. А местные шефы знают, что такое аристократическая русская кухня. Котлеты и борщ здесь подают с золотой пылью и т.д. Цены: роскошная гречневая каша с грибами – 6,30 евро, традиционные русские картофельные котлеты с помидорами и солеными огурцами – 5,50 евро, говяжий гуляш с картофельным пюре – 10 евро.

Один из лучших ресторанов города "Мансарда". Здесь столик надо заказывать заранее. Если приедете летом, то выбирайте столик в саду, а зимой или осенью – просите столик с видом на Исаакиевский собор. Цены горячих блюд здесь колеблются в пределах 5-15 евро. Стоит отведать бефстроганов.

Новое, но очень популярное место – ресторан и СПА-центр "Банщики". В этом здании прежде находились городские бани. Инвесторы сделали это место роскошным. Новая и, как говорят, лучшая в городе баня стоит 21 евро. Для россиян баня - святое дело, поэтому, чтобы получить место надо регистрироваться заранее.

После бани стоит посетить роскошный ресторан. На ужин рекомендуется заказать квас. Его делают из светлого хлеба, поэтому он белый. Куриный шашлык в ресторане стоит 7 евро, тушеная гусиная ножка - 13 евро, а две небольшие котлеты по-киевски с гарниром - 6 евро.

Гости в этом ресторане смакуют местные настойки, по желанию могут провести и дегустацию.

В Санкт-Петербурге несколько десятков роскошных ресторанов, журналист назвал эти, чтобы представить цены в таких заведениях.

В числе обязательных расходов надо указать транспортные услуги, например, такси, или компании, работающие по интернету, они стоят дешевле, чем в Литве. Поездки в пределах центра стоят 2-4 евро, поэтому если вы любите комфорт, общественным транспортом вам пользоваться не придется.

А сейчас сложите все расходы и вы увидите, что роскошная жизнь в Санкт-Петербурге стоит недорого. Олигархом может почувствовать себя всякий, только давайте вести себя культурнее, чем они. В России вы своими глазами сможете увидеть, какие неприятные некоторые миллионеры и как они неуважительно относятся к людям.