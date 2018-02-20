"В Италии до сих пор жива симпатия к России, и советский нарратив истории укоренился даже в академических слоях итальянского общества: для итальянцев Россия – мистическая и романтическая страна, это балет, Ленин, Достоевский, Толстой, икра – они некритически относятся к варианту истории, преподносимому Россией, поэтому в Италии несложно представить, например, книгу Галины Сапожниковой, в которой сказано, что 13 января 1991 г. у телебашни литовцы стреляли в литовцев", – рассказал автор книги La vera storia della Lituania nel XX secolo (Настоящая история Литвы в 20 веке), историк, журналист Рокас Трацявскис.

Перевод книги на итальянский язык инициировала проживающая в Италии литовка Котрина Буоно. Идея познакомить итальянцев с историей Литвы в ХХ веке родилась у нее 1,5 года назад. Сегодня она уже осуществилась. "Несмотря на то, что эта книга не появится на книжной полке в доме каждого итальянца, важно, чтобы у тех, кто интересуется этим вопросом, появилась альтернатива книгам Сапожниковой. Важно, чтобы эта книга появилась в университетах – у тех, кто изучает историю, появится надежный источник, а не импровизация", – сказала Буоно.

Книгу на итальянский язык перевел политический журналист Стефано Магни. По его словам, итальянцы во время II-ой Мировой войны столкнулись с нацистским режимом, поэтому они могут осознать, что такое репрессии, депортации, массовые убийства и ужас геноцида этого режима. Однако итальянцы не осознали обратную сторону этого режима: "Мы не знакомы и возможно не понимаем, что такое обратная сторона тоталитарного монстра – коммунизм.

В Италии коммунистическую партию и СССР сегодня воспринимают как освободителей. Больше 50 лет, во время Холодной войны, итальянская коммунистическая партия была самой большой компартией в Западной Европе. Ее влияние на культуру было огромным. Наши знания в области истории профильтрованы через перспективу марксизма. Мы не изучали преступления коммунизма в другой части Европы и столкнулись с этим ужасом только после 1989 г. И сегодня еще сильны предубеждения, поэтому книга Трацявскиса - единственный путь к познанию настоящей истории. Литва пострадала от обоих режимов – нацистского и коммунистического – а потом снова возродилась как независимое государство. Это отличный пример в истории Европы, позволяющий понять естество тоталитарного монстра. Это дань его жертвам и пример нашего общего будущего", – сказал переводчик.

Он также заметил, что в Италии, как и во многих других странах Европы, доминирует российский взгляд на историю и политику: "Литва – это европейская страна, член ЕС и НАТО. В отличие от Италии, она пострадала от двух тоталитарных режимов и до сих пор сталкивается с риском возобновившегося российского реванша. Я не преувеличиваю, говоря, что в глазах Западной Европы Италия становится главным послом политики РФ. Итак, зная новейшую историю Литвы, мы сможем понять, чем Литва как наше союзное государство и партнер по Европе живет сейчас, каковы ее интересы и чувства".

По словам Магни, книга написана простым языком, поэтому ее надо прочитать итальянским туристам, которые ездят в Литву. "Туризм в Литве и странах Балтии растет, но многие туристы не знают, что произошло в этих городах и в тех местах, где они находятся, даже в недалеком прошлом", – продолжил журналист.

Трацявскис сказал, что в Западной Европе все еще доминирует советский нарратив истории о времени с середины ВМВ и истории стран Балтии.

"Особенно в Италии, где до самого падения СССР коммунистическое движение было сильным, хотя, конечно, оно не было таким догматичным, как в СССР. После исчезновения СССР большинство итальянских коммунистов трансформировалось в западных левоцентристов, хотя определенные симпатии к России, видно, сохранились в умах многих итальянцев. К примеру, итальянка Федерика Могерини, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Комиссии Юнкера, еще в 1988 г. была членом Итальянской молодежной коммунистической федерации (Federazione Giovanile Comunista Italiana).

Ну, сейчас она полностью перестроилась. На выборах в Италии в 1976 и 1979 г. Итальянская компартия получила голоса трети итальянцев. Симпатии к России все еще живы в Италии, и советский нарратив истории жив даже в академических слоях итальянского общества: для итальянцев Россия - мистическая и романтическая страна, это балет, Ленин, Достоевский, Толстой, икра – они некритически относятся к варианту истории, преподносимому Россией, поэтому в Италии несложно представить, например, книгу Галины Сапожниковой, в которой сказано, что 13 января 1991 г. у телебашни литовцы стреляли в литовцев", – рассказал Трацявскис.

По его словам, написанная им книга, ее содержание и стилистика предназначены для того, чтобы заинтересовать западного читателя."Западноевропейцам надо было объяснить и простые вещи: к примеру, что литовцы - это не славяне. Кроме того, литовцам многое понятно с полуслова. Выражение "ушел в лес" в контексте истории послевоенных лет для них означает присоединение к партизанскому движению, а итальянец, возможно, свяжет его с тем, что человек отправился в лес искать трюфели. Кроме того, чтобы заинтересовать иностранного читателя историей неизвестной ему Литвы, нужно писать интересно – я старался избегать академического стиля, который отпугнул бы среднестатистического жителя Западной Европы", – сказал автор книги.

В книге La vera storia della Lituania nel XX secolo представлены следующие темы: восстановление государства с начала XX века; пакт Сталина-Гитлера, который положил начало ВМВ; советская и нацистская оккупация в Литве; депортация жителей Литвы в советское время в Сибирь; партизанская война; Саюдис; восстановление Литовского государства в 1990 году; неудавшаяся попытка переворота в январе 1991 г.; вывод советской армии в 1993 г.

Книгу о настоящей истории Литвы издали в Сан-Марино, издательство Il Cerchio. Ее можно купить в интернете или заказать в итальянских книжных. Книга Трацявскиса, написанная в 2013 г. переведена также на английский и русский языки.