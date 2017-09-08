Семеро литовских альпинистов покорили Тянь-Шань - в августе они взобрались на безымянные вершины в Киргизии и присвоили им имена Йонаса Басанавичюса и Альгимантаса Видугириса.
Jonas Basanavičius

Ожидается, что эти названия будут утверждены официально - они будут внесены не только в альпинистские карты, но и станут географическими названиями.

"И литовские альпинисты, и наши правительственные учреждения работают рука об руку, надо ждать и надеяться, что литовские названия вершин будут узаконены географически", - сказала в пятницу на пресс-конференции сигнатор Акта Независимости, член Литовской ассоциации альпинизма и участница международной экспедиции "Каракол-2017" Ирена Андрюкайтене.

Всего в экспедиции принимало участие свыше 70 человек, но на две безымянные вершины, которым присвоены литовские имена, смогли взобраться только семеро.

Имя Й.Басанавичюса получила вершина высотой 4594 м, А.Видугириса – 4780 м.

Имя патриарха Независимости Литвы доктора Йонаса Басанавичюса присвоено одной из горных вершин в преддверии 100-летия провозглашения Независимости страны, а имя выходца из Литвы А.Видугириса - из-за его связей с Литвой и Киргизией.

Ранее нескольким вершинам в горах Тянь-Шаня были присвоены литовские имена: Жальгириса, Вильнюсского университета, Мажвидаса, Нямунаса, Тысячелетия Литвы.

BNS
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