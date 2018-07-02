"В субботу был принят очень важный закон, который снижает рубеж явки, мы это приветствуем, надеемся, что это поможет приблизиться к положительному итогу референдума", - заявила в понедельник журналистам в сейме глава Всемирной общины литовцев Даля Хенке.

В субботу Сейм снизил рубеж явки референдума по двойному гражданству, который внесет поправку в Конституцию, однако во время осенней сессии по вопросу конституционности этих изменений депутаты еще обратятся в Конституционный суд.

Поправки к 12-ой статье Первого раздела Конституции, определяющей гражданство, вносят исключения для ее принятия - потребуется меньше голосов, чем для изменений других статей первого раздела.

Поправки позволяют изменить статью о гражданстве Конституции, если за это на референдуме выступят более половины участвовавших в нем граждан, однако не менее трети, обладающих правом голоса.

Сейчас в отношении всего Первого раздела Конституции действуют более высокие требования защиты - для принятия конституционных поправок необходимо, чтобы за них на референдуме проголосовало более половины граждан, имеющих право голоса.

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис заявил, что планируется провести референдум вместе с президентскими выборами 2019 года, поскольку активность во время президентских выборов обычно бывает максимальной, свою волю на референдуме можно будет выразить как во время первого, так и во время второго тура выборов.

Выступавшие против поправок парламентарии выражали опасения, что так будет создан опасный прецедент, который позволит в будущем легче вносить изменения в другие статью Конституции, закрепляющие основы государства.

Сформированная сеймом рабочая группа сейчас рассматривает вопрос, как и когда можно было бы провести референдум об узаконивании двойного гражданства.

На референдум планируется вынести формулировку, что гражданин Литвы по происхождению, который приобрел гражданство соответствующего критериям избранной Литвой европейской и трансатлантической интеграции государства, не утрачивает гражданства Литвы.

В иных случаях гражданин Литвы не может быть также и гражданином другого государства, за исключением случаев, предусмотренных конституционным законом.

В Конституции закреплено, что, за исключением предусмотренных законодательством отдельных случаев, никто не может одновременно гражданином Литвы и другого государства. Это положение Конституции может быть изменено только путем референдума.

Проживающие во всем мире литовцы опасаются, что даже если референдум об узаконивании двойного гражданства будет объявлен, он может не состояться, потому что для принятия решений нужно не только участие более половины граждан, имеющих право голоса, но и более половины голосов "за".

Более высокий барьер голосов при изменении Конституции путем референдума распространяется на весь Первый раздел.

Эмигрировавшие после восстановления независимости 11 марта 1990 года сейчас, за некоторыми исключениями, не могут иметь двойное гражданство.